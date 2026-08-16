Sunrisers vs Rockets, Final at London, Women's Hundred, Aug 16 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre • Ground time: 12:17
Players To Watch
batters(Recent stats)
SRL-W
10 M•319 Runs•35.44 Avg•168.78 SR
SRL-W
10 M•318 Runs•79.5 Avg•152.88 SR
TR-W
9 M•286 Runs•35.75 Avg•156.28 SR
TR-W
7 M•283 Runs•56.6 Avg•164.53 SR
bowlers(Recent stats)
SRL-W
9 M•13 Wkts•1.21 RPB•11.15 SR
SRL-W
10 M•12 Wkts•1.2 RPB•16.33 SR
TR-W
10 M•13 Wkts•1.33 RPB•14.07 SR
TR-W
8 M•11 Wkts•1.07 RPB•14.54 SR
Squad
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Wicketkeeper
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|Bowler
|Allrounder
|Batting Allrounder
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|Bowler
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Match details
GroundLord's, London
Season2026
Match days16 August 2026 - day (100-ball match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
The Hundred Women's Competition News