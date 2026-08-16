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CPL (2)
One-Day Cup (ENG) (2)

Sunrisers vs Rockets, Final at London, Women's Hundred, Aug 16 2026 - Live Cricket Score

Recent Performance
Match centre  •  Ground time: 12:17
Players To Watch
batters(Recent stats)
P Litchfield
10 M319 Runs35.44 Avg168.78 SR
A Sutherland
10 M318 Runs79.5 Avg152.88 SR
SIR Dunkley
9 M286 Runs35.75 Avg156.28 SR
Nat Sciver-Brunt
7 M283 Runs56.6 Avg164.53 SR
bowlers(Recent stats)
DB Sharma
9 M13 Wkts1.21 RPB11.15 SR
A Sutherland
10 M12 Wkts1.2 RPB16.33 SR
A Gardner
10 M13 Wkts1.33 RPB14.07 SR
SL Bates
8 M11 Wkts1.07 RPB14.54 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
Match details
GroundLord's, London
Series
The Hundred Women's Competition
Season2026
Match days16 August 2026 - day (100-ball match)
Umpires
England
Anna Harris
England
Surendiran Shanmugam
TV Umpire
England
Sue Redfern
Reserve Umpire
England
Rose Dovey
Match Referee
England
Sarah Bartlett
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