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CPL (2)
Men's Hundred (1)

Brave vs Sunrisers, Eliminator at London, Women's Hundred, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Recent Performance
Match centre  •  Ground time: 11:54
Players To Watch
batters(Recent stats)
L Wolvaardt
10 M229 Runs25.44 Avg112.25 SR
ME Bouchier
10 M200 Runs20 Avg116.95 SR
P Litchfield
10 M350 Runs38.89 Avg171.56 SR
A Sutherland
10 M306 Runs76.5 Avg151.48 SR
bowlers(Recent stats)
MR Corteen-Coleman
10 M14 Wkts1.19 RPB13.57 SR
S Molineux
7 M11 Wkts0.94 RPB12.72 SR
A Sutherland
10 M13 Wkts1.25 RPB15.07 SR
DB Sharma
8 M12 Wkts1.17 RPB10.83 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
SB-W
SRL-W
Sophie Molineux (c)
Bowling Allrounder
Ellie Anderson 
Bowler
Lauren Bell 
Bowler
Maia Bouchier 
Top order Batter
Tilly Corteen-Coleman 
Bowler
Naomi Dattani 
Allrounder
Phoebe Franklin 
Batter
Katherine Fraser 
Allrounder
Daisy Gibb 
Bowler
Sarah Glenn 
Bowling Allrounder
Jodi Grewcock 
Batting Allrounder
Charli Knott 
Batting Allrounder
Lizelle Lee 
Opening Batter
Rebecca Odgers 
Wicketkeeper Batter
Laura Wolvaardt 
Opening Batter
Issy Wong 
Bowler
Match details
GroundKennington Oval, London
Series
The Hundred Women's Competition
Season2026
Match days14 August 2026 - day (100-ball match)
Umpires
England
Gabi Brown
England
Neil Pratt
TV Umpire
England
Mike Burns
Reserve Umpire
England
Simon Widdup
Match Referee
England
Phil Whitticase
Match CoverageSee all