Brave vs Sunrisers, Eliminator at London, Women's Hundred, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre • Ground time: 11:54
Players To Watch
batters(Recent stats)
SB-W
10 M•229 Runs•25.44 Avg•112.25 SR
SB-W
10 M•200 Runs•20 Avg•116.95 SR
SRL-W
10 M•350 Runs•38.89 Avg•171.56 SR
SRL-W
10 M•306 Runs•76.5 Avg•151.48 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•14 Wkts•1.19 RPB•13.57 SR
SB-W
7 M•11 Wkts•0.94 RPB•12.72 SR
SRL-W
10 M•13 Wkts•1.25 RPB•15.07 SR
SRL-W
8 M•12 Wkts•1.17 RPB•10.83 SR
Squad
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Top order Batter
|Bowler
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|Bowling Allrounder
|Batting Allrounder
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|Opening Batter
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Match details
GroundKennington Oval, London
Season2026
Match days14 August 2026 - day (100-ball match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee