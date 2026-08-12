Phoenix vs MI London, 32nd Match at Birmingham, Women's Hundred, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre • Ground time: 13:33
Players To Watch
batters(Recent stats)
BP-W
10 M•290 Runs•41.43 Avg•122.36 SR
BP-W
7 M•213 Runs•35.5 Avg•135.66 SR
MIL-W
7 M•173 Runs•43.25 Avg•136.22 SR
MIL-W
7 M•136 Runs•27.2 Avg•143.15 SR
bowlers(Recent stats)
BP-W
7 M•5 Wkts•1.36 RPB•24.6 SR
BP-W
6 M•5 Wkts•1.69 RPB•16 SR
MIL-W
7 M•10 Wkts•1.6 RPB•11.5 SR
MIL-W
6 M•7 Wkts•1.37 RPB•13.42 SR
Squad
|Allrounder
|-
|Opening Batter
|Bowler
|Batting Allrounder
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Batting Allrounder
|-
|-
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
Match details
GroundEdgbaston, Birmingham
Season2026
Match days12 August 2026 - day (100-ball match)
TV Umpire
Reserve Umpire
The Hundred Women's Competition News