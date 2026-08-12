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Phoenix vs MI London, 32nd Match at Birmingham, Women's Hundred, Aug 12 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
32nd Match, Birmingham, August 12, 2026, The Hundred Women's Competition
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
7
MI London (Women)MI London (Women)
71506-1.275
8
Birmingham Phoenix (Women)Birmingham Phoenix (Women)
71516-1.984
Recent Performance
Match centre  •  Ground time: 13:33
Players To Watch
batters(Recent stats)
EA Perry
10 M290 Runs41.43 Avg122.36 SR
EL Lamb
7 M213 Runs35.5 Avg135.66 SR
AC Kerr
7 M173 Runs43.25 Avg136.22 SR
CA Henry
7 M136 Runs27.2 Avg143.15 SR
bowlers(Recent stats)
AM King
7 M5 Wkts1.36 RPB24.6 SR
A Capsey
6 M5 Wkts1.69 RPB16 SR
HK Matthews
7 M10 Wkts1.6 RPB11.5 SR
KL Gordon
6 M7 Wkts1.37 RPB13.42 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
BP-W
MIL-W
Ellyse Perry (c)
Allrounder
Meg Austin 
-
Tammy Beaumont 
Opening Batter
Phoebe Brett 
Bowler
Alice Capsey 
Batting Allrounder
Fatima Sana 
Bowling Allrounder
Lauren Filer 
Bowler
Eva Gray 
Bowler
Alana King 
Bowling Allrounder
Emma Lamb 
Batting Allrounder
Esmae MacGregor 
-
Eve O'Neill 
-
Davina Perrin 
Top order Batter
Kayla Reyneke 
Batting Allrounder
Linsey Smith 
Bowler
Jemima Spence 
Wicketkeeper Batter
Mary Taylor 
Bowler
Match details
GroundEdgbaston, Birmingham
Series
The Hundred Women's Competition
Season2026
Match days12 August 2026 - day (100-ball match)
Umpires
England
Rose Dovey
England
Surendiran Shanmugam
TV Umpire
England
Michael Gough
Reserve Umpire
England
Mohammed Waseem
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