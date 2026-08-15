Matches (8)
SL vs IND (1)
Bangladesh in Australia (1)
IRE vs AFG (1)
CPL (1)
One-Day Cup (ENG) (2)
Women's Hundred (1)
Men's Hundred (1)

Kovai vs Trichy, 20th Match at Dindigul, TNPL, Aug 15 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
20th Match (N), Dindigul, August 15, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Trichy Grand CholasTrichy Grand Cholas
431061.110
7
VIDA Kovai KingsVIDA Kovai Kings
413020.073
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
B Sachin
10 M436 Runs43.6 Avg155.71 SR
M Shahrukh Khan
10 M269 Runs29.89 Avg150.27 SR
J Suresh Kumar
10 M267 Runs29.67 Avg162.8 SR
R Sanjay Yadav
10 M238 Runs39.67 Avg127.27 SR
bowlers(Recent stats)
J Subramanyan
10 M9 Wkts7.97 Econ22.66 SR
G Kishoor
4 M9 Wkts9.72 Econ9.66 SR
V Athisayaraj Davidson
10 M16 Wkts7.86 Econ13.68 SR
K Easwaran
9 M15 Wkts6.94 Econ12.4 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days15 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Mohamed Rafi
India
Ram Kishore
TV Umpire
India
Krishnamurthy Manoharan
Reserve Umpire
India
S Dinesh Kumar
Match Referee
India
Aushik Srinivas