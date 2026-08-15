Kovai vs Trichy, 20th Match at Dindigul, TNPL, Aug 15 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•436 Runs•43.6 Avg•155.71 SR
VKK
10 M•269 Runs•29.89 Avg•150.27 SR
TRIC
10 M•267 Runs•29.67 Avg•162.8 SR
TRIC
10 M•238 Runs•39.67 Avg•127.27 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•9 Wkts•7.97 Econ•22.66 SR
VKK
4 M•9 Wkts•9.72 Econ•9.66 SR
10 M•16 Wkts•7.86 Econ•13.68 SR
TRIC
9 M•15 Wkts•6.94 Econ•12.4 SR
Squad
|Batter
|Batter
|Allrounder
|Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Middle order Batter
|Bowler
|Wicketkeeper
|Middle order Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Middle order Batter
|Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
Match details
Season2026
Match days15 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee