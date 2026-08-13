Matches (6)
Bangladesh in Australia (1)
WCL 2 (1)
CPL (2)
Men's Hundred (1)
TNPL (1)

Kovai vs Nellai, 16th Match at Dindigul, TNPL, Aug 13 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
16th Match (D/N), Dindigul, August 13, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
4
Nellai Royal KingsNellai Royal Kings
422040.136
6
VIDA Kovai KingsVIDA Kovai Kings
312020.122
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
B Sachin
10 M445 Runs44.5 Avg153.97 SR
C Andre Siddarth
10 M271 Runs33.88 Avg138.97 SR
D Santhosh Kumar
10 M213 Runs21.3 Avg161.36 SR
R Sonu Yadav
10 M212 Runs35.33 Avg157.03 SR
bowlers(Recent stats)
J Subramanyan
10 M8 Wkts8 Econ25.5 SR
R Divakar
4 M7 Wkts5.72 Econ9.28 SR
R Sonu Yadav
10 M19 Wkts8.14 Econ11.05 SR
S Rathi
9 M11 Wkts7.89 Econ15.27 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days13 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
Krishnamurthy Manoharan
India
Subramanian Anand
TV Umpire
India
Venkatesan Krithika
Reserve Umpire
India
Ram Kishore
Match Referee
India
Sampathkumar Srinivasan