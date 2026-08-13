Kovai vs Nellai, 16th Match at Dindigul, TNPL, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•445 Runs•44.5 Avg•153.97 SR
10 M•271 Runs•33.88 Avg•138.97 SR
10 M•213 Runs•21.3 Avg•161.36 SR
NRK
10 M•212 Runs•35.33 Avg•157.03 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•8 Wkts•8 Econ•25.5 SR
VKK
4 M•7 Wkts•5.72 Econ•9.28 SR
NRK
10 M•19 Wkts•8.14 Econ•11.05 SR
NRK
9 M•11 Wkts•7.89 Econ•15.27 SR
Playing XI
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days13 August 2026 - daynight (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee