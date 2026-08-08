Salem vs Trichy, 8th Match at Dindigul, TNPL, Aug 08 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
8 M•321 Runs•40.13 Avg•138.36 SR
SAL
8 M•189 Runs•23.63 Avg•124.34 SR
TRI
10 M•254 Runs•36.29 Avg•200 SR
TRI
10 M•249 Runs•35.57 Avg•119.71 SR
bowlers(Recent stats)
SAL
10 M•20 Wkts•8.18 Econ•11.4 SR
9 M•12 Wkts•8.03 Econ•16 SR
10 M•16 Wkts•8.53 Econ•14.06 SR
TRI
8 M•11 Wkts•7.61 Econ•15.27 SR
Playing XI
|Bowler
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Bowler
|Top order Batter
|Middle order Batter
|Wicketkeeper
|Opening Batter
|Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Batter
|Middle order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper
Match details
Tossno toss
Season2026
Match days8 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
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Match Referee