Matches (23)
Men's Hundred (4)
LPL (1)
Women's Hundred (4)
TNPL (1)
SL vs IND (1)
CPL (2)
Bangladesh in Australia (1)
WCL 2 (1)
One-Day Cup (ENG) (8)

Salem vs Trichy, 8th Match at Dindigul, TNPL, Aug 08 2026 - Live Cricket Score

Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
6
Trichy Grand CholasTrichy Grand Cholas
10100-0.197
7
SKM Salem SpartansSKM Salem Spartans
10100-1.700
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
NS Rajagopal
8 M321 Runs40.13 Avg138.36 SR
C Hari Nishaanth
8 M189 Runs23.63 Avg124.34 SR
R Rajkumar
10 M254 Runs36.29 Avg200 SR
R Sanjay Yadav
10 M249 Runs35.57 Avg119.71 SR
bowlers(Recent stats)
M Poiyamozhi
10 M20 Wkts8.18 Econ11.4 SR
M Mohammed
9 M12 Wkts8.03 Econ16 SR
V Athisayaraj Davidson
10 M16 Wkts8.53 Econ14.06 SR
K Easwaran
8 M11 Wkts7.61 Econ15.27 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
SAL
TRI
Mohammed Mohammed 
Bowler
Nidhish Rajagopal 
Allrounder
Ajith Ram 
Bowler
Harish Kumar 
Allrounder
ME Yazh Arun Mozhi 
Bowler
S Abishiek (c)
Top order Batter
Rajendran Vivek 
Middle order Batter
R Kavin 
Wicketkeeper
Hari Nishaanth 
Opening Batter
M Poiyamozhi 
Allrounder
Dev Rahul 
Bowler
Karthick Manikandan 
Bowler
Sunny Sandhu 
Allrounder
Dinesh Vedaguru 
Batter
Boopathi Kumar 
Middle order Batter
B Iyappan 
Allrounder
M Uday Kumar 
Bowler
Eshwar M 
Wicketkeeper
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days8 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Rakesh Raghavan
India
Sadashiv Iyer
TV Umpire
India
MM Srinivasa Rangan
Reserve Umpire
India
Kaushik Gandhi
Match Referee
India
Aushik Srinivas