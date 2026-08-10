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Salem vs Madurai, 11th Match at Dindigul, TNPL, Aug 10 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
11th Match (N), Dindigul, August 10, 2026, Tamil Nadu Premier League
Madurai Panthers FlagMadurai Panthers
SKM Salem Spartans FlagSKM Salem Spartans
Today
2:00 PM

Salem chose to field

Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
Madurai PanthersMadurai Panthers
220040.270
8
SKM Salem SpartansSKM Salem Spartans
20200-1.632
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
NS Chaturved
10 M313 Runs39.13 Avg167.37 SR
MA Atheeq Ur Rahman
9 M239 Runs26.56 Avg137.35 SR
NS Rajagopal
9 M351 Runs39 Avg139.28 SR
C Hari Nishaanth
9 M225 Runs25 Avg125 SR
bowlers(Recent stats)
Gurjapneet Singh
10 M9 Wkts8.08 Econ21.77 SR
P Saravanan
9 M6 Wkts8.27 Econ22 SR
M Poiyamozhi
10 M18 Wkts8.44 Econ12 SR
M Mohammed
10 M12 Wkts8.24 Econ16.5 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
TossSKM Salem Spartans, elected to field first
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days10 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
MM Srinivasa Rangan
India
Sadashiv Iyer
TV Umpire
India
K Raghuram
Reserve Umpire
India
Goutham S
Match Referee
India
Hemanth Kumar