Salem vs Madurai, 11th Match at Dindigul, TNPL, Aug 10 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
MDP
10 M•313 Runs•39.13 Avg•167.37 SR
9 M•239 Runs•26.56 Avg•137.35 SR
9 M•351 Runs•39 Avg•139.28 SR
SAL
9 M•225 Runs•25 Avg•125 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•9 Wkts•8.08 Econ•21.77 SR
MDP
9 M•6 Wkts•8.27 Econ•22 SR
SAL
10 M•18 Wkts•8.44 Econ•12 SR
10 M•12 Wkts•8.24 Econ•16.5 SR
Playing XI
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|Top order Batter
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|Allrounder
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|Bowler
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Match details
TossSKM Salem Spartans, elected to field first
Season2026
Match days10 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee