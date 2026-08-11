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Women's Hundred (1)
TNPL (1)
Men's Hundred (2)
One-Day Cup (ENG) (8)
IRE vs AFG (1)

Nellai vs Trichy, 12th Match at Dindigul, TNPL, Aug 11 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
12th Match (D/N), Dindigul, August 11, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Nellai Royal KingsNellai Royal Kings
321040.964
5
Trichy Grand CholasTrichy Grand Cholas
211020.646
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
D Santhosh Kumar
10 M258 Runs25.8 Avg155.42 SR
R Sonu Yadav
10 M210 Runs42 Avg156.71 SR
R Rajkumar
10 M248 Runs41.33 Avg196.82 SR
J Kousik
10 M243 Runs24.3 Avg120.89 SR
bowlers(Recent stats)
R Sonu Yadav
10 M21 Wkts7.86 Econ10 SR
Rocky Bhasker
8 M10 Wkts7.56 Econ16.2 SR
V Athisayaraj Davidson
10 M13 Wkts8.36 Econ16.84 SR
K Easwaran
8 M11 Wkts7.57 Econ15.27 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
NRK
TRIC
Sonu Yadav (c)
Allrounder
Guruswamy Ajitesh 
Wicketkeeper Batter
Athish SR 
Wicketkeeper Batter
M Bharath Kumar 
Allrounder
Emmanuel Cherian 
Bowler
NS Harish 
Allrounder
Muhammed Adnan Khan 
Middle order Batter
U Mukilesh 
Top order Batter
Sachin Rathi 
Bowler
Risheek Kumar 
Batter
Rithik Easwaran 
Wicketkeeper Batter
Rocky Bhasker 
Bowler
J Rohan 
Bowler
Ramalingam Rohit 
Allrounder
Sachin Sre Dev 
Top order Batter
D Santhosh Kumar 
Wicketkeeper Batter
S Selvaganapathi 
Bowler
S Subash 
Allrounder
Arun Yoghi 
Batter
Valliappan Yudheeswaran 
Bowler
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days11 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
Ram Kishore
India
Sadashiv Iyer
TV Umpire
India
MM Srinivasa Rangan
Reserve Umpire
India
Goutham S
Match Referee
India
Aushik Srinivas