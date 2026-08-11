Nellai vs Trichy, 12th Match at Dindigul, TNPL, Aug 11 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•258 Runs•25.8 Avg•155.42 SR
NRK
10 M•210 Runs•42 Avg•156.71 SR
TRIC
10 M•248 Runs•41.33 Avg•196.82 SR
TRIC
10 M•243 Runs•24.3 Avg•120.89 SR
bowlers(Recent stats)
NRK
10 M•21 Wkts•7.86 Econ•10 SR
NRK
8 M•10 Wkts•7.56 Econ•16.2 SR
10 M•13 Wkts•8.36 Econ•16.84 SR
TRIC
8 M•11 Wkts•7.57 Econ•15.27 SR
Squad
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Allrounder
|Batter
|Bowler
Match details
Season2026
Match days11 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
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Reserve Umpire
Match Referee