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Nellai vs Salem, 24th Match at Chennai, TNPL, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
24th Match (N), Chennai, August 20, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
6
Nellai Royal KingsNellai Royal Kings
532060.133
8
SKM Salem SpartansSKM Salem Spartans
50500-2.392
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
S Rithik Easwaran
10 M228 Runs25.33 Avg172.72 SR
R Sonu Yadav
10 M208 Runs34.67 Avg148.57 SR
NS Rajagopal
8 M300 Runs37.5 Avg135.13 SR
C Hari Nishaanth
10 M183 Runs18.3 Avg121.19 SR
bowlers(Recent stats)
R Sonu Yadav
10 M17 Wkts8.14 Econ12.35 SR
S Rathi
9 M12 Wkts7.61 Econ14 SR
M Poiyamozhi
10 M15 Wkts9.85 Econ13.2 SR
M Mohammed
9 M7 Wkts9.69 Econ22.28 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
NRK
SAL
Sonu Yadav (c)
Allrounder
Guruswamy Ajitesh 
Wicketkeeper Batter
Athish SR 
Wicketkeeper Batter
M Bharath Kumar 
Allrounder
Emmanuel Cherian 
Bowler
NS Harish 
Allrounder
Muhammed Adnan Khan 
Middle order Batter
U Mukilesh 
Top order Batter
Sachin Rathi 
Bowler
Risheek Kumar 
Batter
Rithik Easwaran 
Wicketkeeper Batter
Rocky Bhasker 
Bowler
J Rohan 
Bowler
Ramalingam Rohit 
Allrounder
Sachin Sre Dev 
Top order Batter
D Santhosh Kumar 
Wicketkeeper Batter
S Selvaganapathi 
Bowler
S Subash 
Allrounder
Arun Yoghi 
Batter
Valliappan Yudheeswaran 
Bowler
Match details
GroundMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days20 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Krishnaraj Srinath
India
Sethuraman Nishaanth
TV Umpire
India
N Janani
Reserve Umpire
India
ST Guha Karthikeyan
Match Referee
India
Vijeylaxmi Narasimhan
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