Nellai vs Salem, 24th Match at Chennai, TNPL, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
NRK
10 M•228 Runs•25.33 Avg•172.72 SR
NRK
10 M•208 Runs•34.67 Avg•148.57 SR
8 M•300 Runs•37.5 Avg•135.13 SR
SAL
10 M•183 Runs•18.3 Avg•121.19 SR
bowlers(Recent stats)
NRK
10 M•17 Wkts•8.14 Econ•12.35 SR
NRK
9 M•12 Wkts•7.61 Econ•14 SR
SAL
10 M•15 Wkts•9.85 Econ•13.2 SR
9 M•7 Wkts•9.69 Econ•22.28 SR
Squad
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Allrounder
|Batter
|Bowler
Match details
Season2026
Match days20 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
Tamil Nadu Premier League News