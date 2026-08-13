Matches (6)
WCL 2 (1)
Bangladesh in Australia (1)
TNPL (1)
CPL (2)
Men's Hundred (1)

Tiruppur vs Trichy, 17th Match at Dindigul, TNPL, Aug 13 2026 - Live Cricket Score

Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
IDream Tiruppur TamizhansIDream Tiruppur Tamizhans
431060.499
3
Trichy Grand CholasTrichy Grand Cholas
321041.188
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
VP Amit Sathvik
10 M483 Runs60.38 Avg175.63 SR
Tushar Raheja
10 M479 Runs53.22 Avg179.4 SR
J Suresh Kumar
10 M265 Runs29.44 Avg157.73 SR
R Rajkumar
10 M263 Runs37.57 Avg203.87 SR
bowlers(Recent stats)
R Silambarasan
10 M16 Wkts9.07 Econ12.93 SR
R Sai Kishore
10 M13 Wkts5.69 Econ17.61 SR
V Athisayaraj Davidson
10 M17 Wkts8.05 Econ12.88 SR
K Easwaran
9 M13 Wkts7.32 Econ14.3 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days13 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
K Raghuram
India
Venkatesan Krithika
TV Umpire
India
Subramanian Anand
Reserve Umpire
India
Goutham S
Match Referee
India
Hemanth Kumar