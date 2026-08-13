Tiruppur vs Trichy, 17th Match at Dindigul, TNPL, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•483 Runs•60.38 Avg•175.63 SR
10 M•479 Runs•53.22 Avg•179.4 SR
TRI
10 M•265 Runs•29.44 Avg•157.73 SR
TRI
10 M•263 Runs•37.57 Avg•203.87 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•16 Wkts•9.07 Econ•12.93 SR
TT
10 M•13 Wkts•5.69 Econ•17.61 SR
10 M•17 Wkts•8.05 Econ•12.88 SR
TRI
9 M•13 Wkts•7.32 Econ•14.3 SR
Playing XI
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|Wicketkeeper Batter
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|Allrounder
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days13 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee