Matches (13)
CPL (1)
ENG vs PAK (1)
SL vs IND (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
TNPL (1)

Tiruppur vs Madurai, 23rd Match at Chennai, TNPL, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
23rd Match (D/N), Chennai, August 20, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Madurai PanthersMadurai Panthers
541080.290
5
IDream Tiruppur TamizhansIDream Tiruppur Tamizhans
532060.222
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Tushar Raheja
10 M486 Runs54 Avg177.37 SR
VP Amit Sathvik
10 M484 Runs60.5 Avg177.94 SR
MA Atheeq Ur Rahman
10 M276 Runs27.6 Avg133.98 SR
NS Chaturved
9 M256 Runs28.44 Avg161 SR
bowlers(Recent stats)
R Silambarasan
10 M15 Wkts9.04 Econ13.8 SR
Esakkimuthu A
10 M14 Wkts8.37 Econ15 SR
Gurjapneet Singh
10 M7 Wkts8.94 Econ28.28 SR
G Periyaswamy
5 M7 Wkts9.8 Econ17.14 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
Match details
GroundMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days20 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
Krishnaraj Srinath
India
Madanagopal Kuppuraj
TV Umpire
India
Sethuraman Nishaanth
Reserve Umpire
India
MM Srinivasa Rangan
Match Referee
India
Arjan Kripal Singh
Tamil Nadu Premier League News