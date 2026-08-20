Tiruppur vs Madurai, 23rd Match at Chennai, TNPL, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•486 Runs•54 Avg•177.37 SR
10 M•484 Runs•60.5 Avg•177.94 SR
10 M•276 Runs•27.6 Avg•133.98 SR
MDP
9 M•256 Runs•28.44 Avg•161 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•15 Wkts•9.04 Econ•13.8 SR
10 M•14 Wkts•8.37 Econ•15 SR
10 M•7 Wkts•8.94 Econ•28.28 SR
5 M•7 Wkts•9.8 Econ•17.14 SR
Squad
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper
|Middle order Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper
|Wicketkeeper
|Allrounder
Match details
Season2026
Match days20 August 2026 - daynight (20-over match)
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Tamil Nadu Premier League News