Dindigul vs Kovai, 25th Match at Chennai, TNPL, Aug 21 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•535 Runs•53.5 Avg•159.22 SR
10 M•286 Runs•31.78 Avg•132.4 SR
10 M•319 Runs•39.88 Avg•138.09 SR
10 M•247 Runs•27.44 Avg•143.6 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•12 Wkts•7.11 Econ•17.5 SR
5 M•11 Wkts•9.42 Econ•7.18 SR
6 M•8 Wkts•9.85 Econ•15 SR
DD
3 M•7 Wkts•8.36 Econ•9.42 SR
Squad
|Batter
|Batter
|Allrounder
|Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Middle order Batter
|Bowler
|Wicketkeeper
|Middle order Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Middle order Batter
|Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
Match details
TossDindigul Dragons, elected to field first
Season2026
Match days21 August 2026 - daynight (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
Tamil Nadu Premier League News