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Dindigul vs Kovai, 25th Match at Chennai, TNPL, Aug 21 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
25th Match (D/N), Chennai, August 21, 2026, Tamil Nadu Premier League
VIDA Kovai Kings FlagVIDA Kovai Kings
Dindigul Dragons FlagDindigul Dragons
Today
10:00 AM

Dindigul chose to field

Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
5
VIDA Kovai KingsVIDA Kovai Kings
633061.140
7
Dindigul DragonsDindigul Dragons
62404-0.098
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
B Sachin
10 M535 Runs53.5 Avg159.22 SR
S Lokeshwar
10 M286 Runs31.78 Avg132.4 SR
R Vimal Khumar
10 M319 Runs39.88 Avg138.09 SR
Shivam Singh
10 M247 Runs27.44 Avg143.6 SR
bowlers(Recent stats)
J Subramanyan
10 M12 Wkts7.11 Econ17.5 SR
K Deeban Lingesh
5 M11 Wkts9.42 Econ7.18 SR
P Bhuvaneswaran
6 M8 Wkts9.85 Econ15 SR
M Viju Arul
3 M7 Wkts8.36 Econ9.42 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
Match details
GroundMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
TossDindigul Dragons, elected to field first
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days21 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
Jayaraman Madanagopal
India
N Janani
TV Umpire
India
Rakesh Raghavan
Reserve Umpire
India
ST Guha Karthikeyan
Match Referee
India
Arjan Kripal Singh
Tamil Nadu Premier League News