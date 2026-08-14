Dindigul vs Salem, 18th Match at Dindigul, TNPL, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•340 Runs•42.5 Avg•135.45 SR
10 M•198 Runs•22 Avg•123.75 SR
9 M•311 Runs•34.56 Avg•135.21 SR
SAL
10 M•258 Runs•25.8 Avg•126.47 SR
bowlers(Recent stats)
6 M•7 Wkts•7.83 Econ•20.57 SR
4 M•6 Wkts•8.71 Econ•14 SR
SAL
10 M•16 Wkts•9.31 Econ•13.12 SR
9 M•11 Wkts•8.5 Econ•15.27 SR
Squad
|Top order Batter
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|Allrounder
|Batter
|Allrounder
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|Allrounder
|Batter
|Bowler
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|Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Top order Batter
|Allrounder
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Match details
Season2026
Match days14 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee