Matches (9)
Bangladesh in Australia (1)
Women's Hundred (1)
One-Day Cup (ENG) (2)
CPL (2)
TNPL (1)
Men's Hundred (1)
WCL 2 (1)

Dindigul vs Salem, 18th Match at Dindigul, TNPL, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
18th Match (D/N), Dindigul, August 14, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
7
Dindigul DragonsDindigul Dragons
41302-0.788
8
SKM Salem SpartansSKM Salem Spartans
40400-1.747
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
R Vimal Khumar
10 M340 Runs42.5 Avg135.45 SR
Shivam Singh
10 M198 Runs22 Avg123.75 SR
NS Rajagopal
9 M311 Runs34.56 Avg135.21 SR
C Hari Nishaanth
10 M258 Runs25.8 Avg126.47 SR
bowlers(Recent stats)
CV Varun
6 M7 Wkts7.83 Econ20.57 SR
P Bhuvaneswaran
4 M6 Wkts8.71 Econ14 SR
M Poiyamozhi
10 M16 Wkts9.31 Econ13.12 SR
M Mohammed
9 M11 Wkts8.5 Econ15.27 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days14 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
K Raghuram
India
S Dinesh Kumar
TV Umpire
India
Subramanian Anand
Reserve Umpire
India
Ram Kishore
Match Referee
India
Hemanth Kumar