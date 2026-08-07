Dindigul vs Nellai, 6th Match at Dindigul, TNPL, Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•255 Runs•31.88 Avg•133.5 SR
10 M•245 Runs•35 Avg•134.61 SR
NRK
10 M•223 Runs•37.17 Avg•151.7 SR
NRK
10 M•201 Runs•22.33 Avg•147.79 SR
bowlers(Recent stats)
9 M•11 Wkts•7.34 Econ•19.09 SR
4 M•5 Wkts•9.92 Econ•14.4 SR
NRK
10 M•21 Wkts•7.65 Econ•10.19 SR
NRK
6 M•8 Wkts•6.57 Econ•15.75 SR
Playing XI
|Top order Batter
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|Top order Batter
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|Allrounder
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|Bowler
|Allrounder
|Batter
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days7 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee