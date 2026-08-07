Matches (17)
IRE vs AFG (1)
WCL 2 (1)
SL vs IND (1)
TNPL (1)
Bangladesh in Australia (1)
Women's Hundred (1)
LPL (1)
Men's Hundred (1)
One-Day Cup (ENG) (8)
CPL (1)

Dindigul vs Nellai, 6th Match at Dindigul, TNPL, Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Nellai Royal KingsNellai Royal Kings
110022.500
3
Dindigul DragonsDindigul Dragons
110020.650
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Shivam Singh
10 M255 Runs31.88 Avg133.5 SR
R Vimal Khumar
10 M245 Runs35 Avg134.61 SR
R Sonu Yadav
10 M223 Runs37.17 Avg151.7 SR
S Rithik Easwaran
10 M201 Runs22.33 Avg147.79 SR
bowlers(Recent stats)
CV Varun
9 M11 Wkts7.34 Econ19.09 SR
R Sasidharan
4 M5 Wkts9.92 Econ14.4 SR
R Sonu Yadav
10 M21 Wkts7.65 Econ10.19 SR
Rocky Bhasker
6 M8 Wkts6.57 Econ15.75 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days7 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Kaushik Gandhi
India
Rakesh Raghavan
TV Umpire
India
M Madhu
Reserve Umpire
India
ST Guha Karthikeyan
Match Referee
India
Aushik Srinivas