Dindigul vs Madurai, 15th Match at Dindigul, TNPL, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•323 Runs•40.38 Avg•136.86 SR
10 M•203 Runs•29 Avg•126.08 SR
MDP
10 M•292 Runs•32.44 Avg•164.97 SR
10 M•278 Runs•27.8 Avg•138.3 SR
bowlers(Recent stats)
7 M•10 Wkts•7.61 Econ•16.8 SR
7 M•6 Wkts•9.94 Econ•17 SR
10 M•8 Wkts•8.66 Econ•24.5 SR
MDP
9 M•6 Wkts•8.78 Econ•23 SR
Playing XI
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days12 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee