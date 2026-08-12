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TNPL (1)
Men's Hundred (3)

Dindigul vs Madurai, 15th Match at Dindigul, TNPL, Aug 12 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
15th Match (N), Dindigul, August 12, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Madurai PanthersMadurai Panthers
330060.776
7
Dindigul DragonsDindigul Dragons
31202-0.635
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
R Vimal Khumar
10 M323 Runs40.38 Avg136.86 SR
B Indrajith
10 M203 Runs29 Avg126.08 SR
NS Chaturved
10 M292 Runs32.44 Avg164.97 SR
MA Atheeq Ur Rahman
10 M278 Runs27.8 Avg138.3 SR
bowlers(Recent stats)
CV Varun
7 M10 Wkts7.61 Econ16.8 SR
M Karthik Saran
7 M6 Wkts9.94 Econ17 SR
Gurjapneet Singh
10 M8 Wkts8.66 Econ24.5 SR
P Saravanan
9 M6 Wkts8.78 Econ23 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days12 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Krishnamurthy Manoharan
India
S Dinesh Kumar
TV Umpire
India
K Raghuram
Reserve Umpire
India
Ram Kishore
Match Referee
India
Aushik Srinivas