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Chepauk vs Kovai, 21st Match at Chennai, TNPL, Aug 18 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
21st Match (N), Chennai, August 18, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Chepauk Super GilliesChepauk Super Gillies
532060.472
6
VIDA Kovai KingsVIDA Kovai Kings
523041.247
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
N Jagadeesan
10 M457 Runs57.13 Avg175.76 SR
RS Mokit Hariharan
8 M229 Runs32.71 Avg146.79 SR
B Sachin
10 M498 Runs49.8 Avg158.59 SR
S Lokeshwar
10 M255 Runs28.33 Avg135.63 SR
bowlers(Recent stats)
J Prem Kumar
10 M13 Wkts8.18 Econ16.92 SR
M Silambarasan
10 M9 Wkts5.94 Econ22.66 SR
J Subramanyan
10 M12 Wkts7.18 Econ17 SR
K Deeban Lingesh
5 M11 Wkts9.42 Econ7.18 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
CSG
VKK
Narayan Jagadeesan † (c)
Wicketkeeper Batter
K Aashiq 
Batter
B Arun 
Bowler
S Dinesh Raj 
Middle order Batter
Harish Aadithiya 
Allrounder
Lokesh Raj 
Bowler
Mohana Prasath 
Allrounder
Mokit Hariharan 
Allrounder
Murgesan Ashwin 
Bowler
J Prem Kumar 
Allrounder
Rajalingam G 
Allrounder
Ram Arvindh 
Middle order Batter
Sanjay Karthik 
-
M Silambarasan 
Bowler
S Sujay 
Middle order Batter
Swapnil Singh 
Bowler
Abhishek Tanwar 
Allrounder
Ashwanth Valthapa 
Wicketkeeper Batter
M Vignesh 
Batter
Waseem Ahmed 
Wicketkeeper Batter
Match details
GroundMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days18 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Krishnaraj Srinath
India
Madanagopal Kuppuraj
TV Umpire
India
Sethuraman Nishaanth
Reserve Umpire
India
N Janani
Match Referee
India
Arjan Kripal Singh