Chepauk vs Kovai, 21st Match at Chennai, TNPL, Aug 18 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•457 Runs•57.13 Avg•175.76 SR
CSG
8 M•229 Runs•32.71 Avg•146.79 SR
10 M•498 Runs•49.8 Avg•158.59 SR
10 M•255 Runs•28.33 Avg•135.63 SR
bowlers(Recent stats)
CSG
10 M•13 Wkts•8.18 Econ•16.92 SR
CSG
10 M•9 Wkts•5.94 Econ•22.66 SR
10 M•12 Wkts•7.18 Econ•17 SR
5 M•11 Wkts•9.42 Econ•7.18 SR
Squad
|Wicketkeeper Batter
|Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Middle order Batter
|-
|Bowler
|Middle order Batter
|Bowler
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Season2026
Match days18 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee