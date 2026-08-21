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Chepauk vs Trichy, 26th Match at Chennai, TNPL, Aug 21 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
26th Match (N), Chennai, August 21, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
4
Trichy Grand CholasTrichy Grand Cholas
64208-0.011
6
Chepauk Super GilliesChepauk Super Gillies
633060.280
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
N Jagadeesan
10 M413 Runs51.63 Avg171.36 SR
RS Mokit Hariharan
8 M210 Runs30 Avg146.85 SR
J Suresh Kumar
10 M324 Runs32.4 Avg158.82 SR
K Rajkumar
6 M244 Runs48.8 Avg135.55 SR
bowlers(Recent stats)
J Prem Kumar
10 M11 Wkts8.88 Econ19.9 SR
M Silambarasan
10 M9 Wkts6.18 Econ22.66 SR
K Easwaran
9 M18 Wkts8.13 Econ10.33 SR
V Athisayaraj Davidson
10 M15 Wkts7.94 Econ14.66 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
CSG
TRIC
Narayan Jagadeesan † (c)
Wicketkeeper Batter
K Aashiq 
Batter
B Arun 
Bowler
S Dinesh Raj 
Middle order Batter
Harish Aadithiya 
Allrounder
Lokesh Raj 
Bowler
Mohana Prasath 
Allrounder
Mokit Hariharan 
Allrounder
Murgesan Ashwin 
Bowler
J Prem Kumar 
Allrounder
Rajalingam G 
Allrounder
Ram Arvindh 
Middle order Batter
M Silambarasan 
Bowler
S Sujay 
Middle order Batter
Swapnil Singh 
Bowler
Abhishek Tanwar 
Allrounder
Ashwanth Valthapa 
Wicketkeeper Batter
K Veeraviswa 
-
M Vignesh 
Batter
Waseem Ahmed 
Wicketkeeper Batter
Match details
GroundMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days21 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Madanagopal Kuppuraj
India
Sethuraman Nishaanth
TV Umpire
India
N Janani
Reserve Umpire
India
ST Guha Karthikeyan
Match Referee
India
Vijeylaxmi Narasimhan
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