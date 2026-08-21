Chepauk vs Trichy, 26th Match at Chennai, TNPL, Aug 21 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•413 Runs•51.63 Avg•171.36 SR
CSG
8 M•210 Runs•30 Avg•146.85 SR
TRIC
10 M•324 Runs•32.4 Avg•158.82 SR
TRIC
6 M•244 Runs•48.8 Avg•135.55 SR
bowlers(Recent stats)
CSG
10 M•11 Wkts•8.88 Econ•19.9 SR
CSG
10 M•9 Wkts•6.18 Econ•22.66 SR
TRIC
9 M•18 Wkts•8.13 Econ•10.33 SR
10 M•15 Wkts•7.94 Econ•14.66 SR
Squad
|Wicketkeeper Batter
|Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Middle order Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Bowler
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|-
|Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Season2026
Match days21 August 2026 - night (20-over match)
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Reserve Umpire
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Tamil Nadu Premier League News