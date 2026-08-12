Matches (9)
IRE vs AFG (1)
CPL (2)
Women's Hundred (2)
Men's Hundred (3)
TNPL (1)

Chepauk vs Salem, 14th Match at Dindigul, TNPL, Aug 12 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
14th Match (D/N), Dindigul, August 12, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
6
Chepauk Super GilliesChepauk Super Gillies
31202-0.543
8
SKM Salem SpartansSKM Salem Spartans
30300-1.694
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
N Jagadeesan
10 M311 Runs44.43 Avg169.94 SR
K Aashiq
10 M264 Runs26.4 Avg142.7 SR
NS Rajagopal
10 M371 Runs37.1 Avg136.9 SR
C Hari Nishaanth
10 M246 Runs24.6 Avg123 SR
bowlers(Recent stats)
AB Tanwar
10 M12 Wkts10.96 Econ17.83 SR
J Prem Kumar
10 M11 Wkts8.4 Econ20 SR
M Poiyamozhi
10 M16 Wkts8.75 Econ13.5 SR
M Mohammed
10 M13 Wkts8.28 Econ14.76 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
CSG
SAL
Swapnil Singh 
Bowler
Abhishek Tanwar 
Allrounder
Lokesh Raj 
Bowler
B Arun 
Bowler
Narayan Jagadeesan † (c)
Wicketkeeper Batter
M Silambarasan 
Bowler
S Sujay 
Middle order Batter
Mokit Hariharan 
Allrounder
Ashwanth Valthapa 
Wicketkeeper Batter
Ram Arvindh 
Middle order Batter
K Aashiq 
Batter
J Prem Kumar 
Allrounder
S Dinesh Raj 
Middle order Batter
Waseem Ahmed 
Wicketkeeper Batter
Rajalingam G 
Allrounder
Harish Aadithiya 
Allrounder
Mohana Prasath 
Allrounder
M Vignesh 
Batter
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days12 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
Krishnamurthy Manoharan
India
Venkatesan Krithika
TV Umpire
India
Rakesh Raghavan
Reserve Umpire
India
Goutham S
Match Referee
India
Hemanth Kumar