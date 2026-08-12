Chepauk vs Salem, 14th Match at Dindigul, TNPL, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•311 Runs•44.43 Avg•169.94 SR
CSG
10 M•264 Runs•26.4 Avg•142.7 SR
10 M•371 Runs•37.1 Avg•136.9 SR
SAL
10 M•246 Runs•24.6 Avg•123 SR
bowlers(Recent stats)
CSG
10 M•12 Wkts•10.96 Econ•17.83 SR
CSG
10 M•11 Wkts•8.4 Econ•20 SR
SAL
10 M•16 Wkts•8.75 Econ•13.5 SR
10 M•13 Wkts•8.28 Econ•14.76 SR
Playing XI
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days12 August 2026 - daynight (20-over match)
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