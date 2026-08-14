Matches (8)
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Women's Hundred (1)
One-Day Cup (ENG) (2)
CPL (2)
Men's Hundred (1)

Chepauk vs Madurai, 19th Match at Dindigul, TNPL, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Madurai PanthersMadurai Panthers
440080.864
5
Chepauk Super GilliesChepauk Super Gillies
422040.055
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
N Jagadeesan
10 M389 Runs48.63 Avg175.22 SR
K Aashiq
10 M236 Runs23.6 Avg139.64 SR
NS Chaturved
10 M302 Runs33.56 Avg165.93 SR
MA Atheeq Ur Rahman
10 M266 Runs26.6 Avg133.66 SR
bowlers(Recent stats)
J Prem Kumar
10 M11 Wkts8.4 Econ20 SR
M Silambarasan
10 M10 Wkts5.92 Econ22.2 SR
P Saravanan
10 M7 Wkts8.88 Econ21.42 SR
Gurjapneet Singh
10 M7 Wkts8.91 Econ28.28 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
CSG
MDP
Swapnil Singh 
Bowler
Abhishek Tanwar 
Allrounder
Lokesh Raj 
Bowler
B Arun 
Bowler
Narayan Jagadeesan † (c)
Wicketkeeper Batter
M Silambarasan 
Bowler
S Sujay 
Middle order Batter
Mokit Hariharan 
Allrounder
Ashwanth Valthapa 
Wicketkeeper Batter
Ram Arvindh 
Middle order Batter
K Aashiq 
Batter
J Prem Kumar 
Allrounder
S Dinesh Raj 
Middle order Batter
Waseem Ahmed 
Wicketkeeper Batter
Rajalingam G 
Allrounder
Harish Aadithiya 
Allrounder
Mohana Prasath 
Allrounder
M Vignesh 
Batter
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days14 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
India
Mohamed Rafi
India
Subramanian Anand
TV Umpire
India
Venkatesan Krithika
Reserve Umpire
India
K Raghuram
Match Referee
India
Sampathkumar Srinivasan