Chepauk vs Madurai, 19th Match at Dindigul, TNPL, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•389 Runs•48.63 Avg•175.22 SR
CSG
10 M•236 Runs•23.6 Avg•139.64 SR
MDP
10 M•302 Runs•33.56 Avg•165.93 SR
10 M•266 Runs•26.6 Avg•133.66 SR
bowlers(Recent stats)
CSG
10 M•11 Wkts•8.4 Econ•20 SR
CSG
10 M•10 Wkts•5.92 Econ•22.2 SR
MDP
10 M•7 Wkts•8.88 Econ•21.42 SR
10 M•7 Wkts•8.91 Econ•28.28 SR
Playing XI
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days14 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee