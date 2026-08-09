Chepauk vs Dindigul, 9th Match at Dindigul, TNPL, Aug 09 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
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batters(Recent stats)
CSG
10 M•317 Runs•31.7 Avg•144.74 SR
10 M•234 Runs•29.25 Avg•173.33 SR
10 M•302 Runs•43.14 Avg•141.12 SR
10 M•232 Runs•29 Avg•134.1 SR
bowlers(Recent stats)
CSG
10 M•13 Wkts•11.05 Econ•16.92 SR
CSG
10 M•10 Wkts•6.16 Econ•22.2 SR
8 M•11 Wkts•7.25 Econ•17.45 SR
2 M•5 Wkts•9 Econ•8.4 SR
Playing XI
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Match details
Tossno toss
Season2026
Match days9 August 2026 - daynight (20-over match)
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