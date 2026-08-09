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Chepauk vs Dindigul, 9th Match at Dindigul, TNPL, Aug 09 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
9th Match (D/N), Dindigul, August 09, 2026, Tamil Nadu Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
6
Dindigul DragonsDindigul Dragons
21102-0.108
8
Chepauk Super GilliesChepauk Super Gillies
20200-1.814
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
K Aashiq
10 M317 Runs31.7 Avg144.74 SR
N Jagadeesan
10 M234 Runs29.25 Avg173.33 SR
R Vimal Khumar
10 M302 Runs43.14 Avg141.12 SR
Shivam Singh
10 M232 Runs29 Avg134.1 SR
bowlers(Recent stats)
AB Tanwar
10 M13 Wkts11.05 Econ16.92 SR
M Silambarasan
10 M10 Wkts6.16 Econ22.2 SR
CV Varun
8 M11 Wkts7.25 Econ17.45 SR
P Bhuvaneswaran
2 M5 Wkts9 Econ8.4 SR
Head to headLast 5 Matches
Playing XI
CSG
DD
Swapnil Singh 
Bowler
Abhishek Tanwar 
Allrounder
Lokesh Raj 
Bowler
B Arun 
Bowler
Narayan Jagadeesan † (c)
Wicketkeeper Batter
M Silambarasan 
Bowler
S Sujay 
Middle order Batter
Mokit Hariharan 
Allrounder
Ashwanth Valthapa 
Wicketkeeper Batter
Ram Arvindh 
Middle order Batter
K Aashiq 
Batter
J Prem Kumar 
Allrounder
S Dinesh Raj 
Middle order Batter
Waseem Ahmed 
Wicketkeeper Batter
Rajalingam G 
Allrounder
Harish Aadithiya 
Allrounder
Mohana Prasath 
Allrounder
M Vignesh 
Batter
Match details
GroundNPR College Ground, Dindigul
Tossno toss
Series
Tamil Nadu Premier League
Season2026
Match days9 August 2026 - daynight (20-over match)
Umpires
India
Goutham
India
Kaushik Gandhi
TV Umpire
India
Sadashiv Iyer
Reserve Umpire
India
Krishnamurthy Manoharan
Match Referee
India
Sampathkumar Srinivasan