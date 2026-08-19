England vs Pakistan, 1st Test at Leeds, ENG vs PAK, Aug 19 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
ENG Win & Bat
PAK Win & Bat
ENG Win & Bowl
PAK Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre Scores : Ranjith P • Ground time: 09:49
Players To Watch
batters(Recent stats)
ENG
10 M•855 Runs•47.5 Avg•60.08 SR
ENG
10 M•742 Runs•41.22 Avg•86.07 SR
PAK
9 M•657 Runs•36.5 Avg•54.79 SR
PAK
10 M•612 Runs•32.21 Avg•52.57 SR
bowlers(Recent stats)
ENG
7 M•34 Wkts•3.91 Econ•42.58 SR
ENG
6 M•24 Wkts•3.15 Econ•51.25 SR
PAK
6 M•33 Wkts•3.42 Econ•45.93 SR
PAK
5 M•28 Wkts•2.86 Econ•42.6 SR
Squad
|Top order Batter
|Bowler
|Bowler
|Middle order Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Opening Batter
|Middle order Batter
|Middle order Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
Match details
GroundHeadingley, Leeds
Season2026
Match numberTest no. 2631
Hours of play (local time)11.00 start, Lunch 13.00-13.40, Tea 15.40-16.00, Close 18.00
Match days19,20,21,22,23 August 2026 - day (5-day match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee