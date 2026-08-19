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England vs Pakistan, 1st Test at Leeds, ENG vs PAK, Aug 19 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
1st Test, Leeds, August 19 - 23, 2026, Pakistan tour of England
England FlagEngland
Pakistan FlagPakistan
Today, 10:00 AM
1h:11m
Summary
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What will be the toss result?
ENG Win & Bat
PAK Win & Bat
ENG Win & Bowl
PAK Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
7
EnglandEngland
1348038
8
PakistanPakistan
624016
Recent Performance
Match centre Scores :  Ranjith P •  Ground time: 09:49
Players To Watch
batters(Recent stats)
JE Root
10 M855 Runs47.5 Avg60.08 SR
HC Brook
10 M742 Runs41.22 Avg86.07 SR
Shan Masood
9 M657 Runs36.5 Avg54.79 SR
Mohammad Rizwan
10 M612 Runs32.21 Avg52.57 SR
bowlers(Recent stats)
JC Tongue
7 M34 Wkts3.91 Econ42.58 SR
JC Archer
6 M24 Wkts3.15 Econ51.25 SR
Sajid Khan
6 M33 Wkts3.42 Econ45.93 SR
Mohammad Abbas
5 M28 Wkts2.86 Econ42.6 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
ENG
PAK
Joe Root (c)
Top order Batter
Jofra Archer 
Bowler
Gus Atkinson 
Bowler
Harry Brook 
Middle order Batter
Brydon Carse 
Bowling Allrounder
Sam Cook 
Bowler
Jordan Cox 
Wicketkeeper Batter
Ben Duckett 
Wicketkeeper Batter
Matthew Fisher 
Bowler
Emilio Gay 
Opening Batter
Dan Lawrence 
Middle order Batter
Ollie Pope 
Middle order Batter
Ollie Robinson 
Bowler
Shoaib Bashir 
Bowler
Jamie Smith 
Wicketkeeper Batter
Josh Tongue 
Bowler
Match details
GroundHeadingley, Leeds
Series
Pakistan tour of England
ICC World Test Championship
Season2026
Match numberTest no. 2631
Hours of play (local time)11.00 start, Lunch 13.00-13.40, Tea 15.40-16.00, Close 18.00
Match days19,20,21,22,23 August 2026 - day (5-day match)
Umpires
South Africa
Allahuddien Paleker
New Zealand
Chris Gaffaney
TV Umpire
Australia
Paul Reiffel
Reserve Umpire
England
James Middlebrook
Match Referee
Sri Lanka
Ranjan Madugalle
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