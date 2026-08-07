Yorkshire vs Derbyshire, Group B at Scarborough, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 5.47
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|3
|5
|0
|0
|60.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|17
|8
|1
|1
|212.50
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|8.5
|1
|41
|2
|4.64
|32
|-
|8
|0
|46
|2
|5.75
|23
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|38
|677
|115
|25.07
|16
|79
|17*
|19.75
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|46
|55
|6/28
|22.82
|20
|36
|5/46
|22.47
Last Bat:Ross Whiteley 18 (16b) •
FOW:244/7 (46.1 Ov)
Match details
TossYorkshire, elected to field first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Match Referee