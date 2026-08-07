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Yorkshire vs Derbyshire, Group B at Scarborough, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Live
Group B, Scarborough, August 07, 2026, One-Day Cup
Derbyshire FlagDerbyshire
(47.5/50 ov) 262/7
Yorkshire FlagYorkshire

Yorkshire chose to field.

Current RR: 5.47
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Anuj Dal* rhb
350060.000 (0b)0 (0b)
Nick Potts rhb
17811212.500 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
George Hill rm
8.514124.6432-
Ben Cliff rfm
804625.7523-
MatRunsHSAve
3867711525.07
167917*19.75
MatWktsBBIAve
46556/2822.82
20365/4622.47
Last Bat
Ross Whiteley 18 (16b) 
 FOW
244/7 (46.1 Ov)
Match details
GroundNorth Marine Road Ground, Scarborough
TossYorkshire, elected to field first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
England
Connor McGarry
England
James Middlebrook
Match Referee
England
Will Smith
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