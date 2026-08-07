Sussex vs Worcs, Group B at Brighton, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 3.23
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|1
|4
|0
|0
|25.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|6
|9
|1
|0
|66.66
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|1.1
|1
|0
|0
|0.00
|7
|-
|1
|0
|7
|0
|7.00
|3
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|31
|1160
|129
|38.67
|38
|1032
|159
|31.27
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|33
|39
|6/35
|38.46
|46
|51
|3/14
|40.45
Match details
GroundCounty Ground, Hove
TossWorcestershire, elected to field first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
List A debut
Umpires
Match Referee