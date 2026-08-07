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Sussex vs Worcs, Group B at Brighton, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Live
Group B (D/N), Hove, August 07, 2026, One-Day Cup
Sussex FlagSussex
(2.1/50 ov) 7/0
Worcestershire FlagWorcestershire

Worcs chose to field.

Current RR: 3.23
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Tom Haines* lhb
140025.000 (0b)0 (0b)
Charlie Tear rhb
691066.660 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Ben Allison rfm
1.11000.007-
Tom Taylor rmf
10707.003-
MatRunsHSAve
31116012938.67
38103215931.27
MatWktsBBIAve
33396/3538.46
46513/1440.45
Match details
GroundCounty Ground, Hove
TossWorcestershire, elected to field first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
List A debut
George O'Connor
George O'Connor
Umpires
England
Ben Debenham
England
Sam Hollingshead
Match Referee
England
Jason Swift
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