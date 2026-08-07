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Somerset vs Surrey, Group A at Taunton, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

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Group A (D/N), Taunton, August 07, 2026, One-Day Cup
Somerset FlagSomerset
(1.4/50 ov) 10/1
Surrey FlagSurrey

Surrey chose to field.

Current RR: 6.00
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Lewis Goldsworthy* rhb
2200100.000 (0b)0 (0b)
Tom Lammonby lhb
06000.000 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Hishaam Khan lfm
0.40619.002-
James Taylor rfm
11000.006-
MatRunsHSAve
461776115*44.40
1772110245.06
MatWktsBBIAve
862/4445.17
24243/4246.58
Last Bat
Johnny Connell 4 (2b) 
 FOW
8/1 (1.2 Ov)
Match details
GroundThe Cooper Associates County Ground, Taunton
TossSurrey, elected to field first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
England
Martin Saggers
England
Surendiran Shanmugam
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