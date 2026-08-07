Somerset vs Surrey, Group A at Taunton, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 6.00
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|2
|2
|0
|0
|100.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|0
|6
|0
|0
|0.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|0.4
|0
|6
|1
|9.00
|2
|-
|1
|1
|0
|0
|0.00
|6
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|46
|1776
|115*
|44.40
|17
|721
|102
|45.06
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|8
|6
|2/44
|45.17
|24
|24
|3/42
|46.58
Last Bat:Johnny Connell 4 (2b) •
FOW:8/1 (1.2 Ov)
Match details
TossSurrey, elected to field first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)