Notts vs Northants, Group A at Chesterfield, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 5.05
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|8
|10
|1
|0
|80.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|30
|37
|3
|0
|81.08
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|9.2
|0
|47
|2
|5.03
|28
|-
|9
|1
|36
|1
|4.00
|36
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|73
|1356
|107
|25.11
|80
|2080
|134
|31.04
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|7
|7
|3/26
|48.00
|53
|72
|7/26
|28.14
Last Bat:George Bartlett 55 (54b) •
FOW:221/6 (43.4 Ov)
Match details
TossNorthamptonshire, elected to bat first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires