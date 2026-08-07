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Notts vs Northants, Group A at Chesterfield, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

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Group A, Chesterfield, August 07, 2026, One-Day Cup

Northants chose to bat.

Current RR: 5.05
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Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
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Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Lewis McManus* rhb
8101080.000 (0b)0 (0b)
Rob Keogh rhb
30373081.080 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Farhan Ahmed ob
9.204725.0328-
Brett Hutton rmf
913614.0036-
MatRunsHSAve
73135610725.11
80208013431.04
MatWktsBBIAve
773/2648.00
53727/2628.14
Last Bat
George Bartlett 55 (54b) 
 FOW
221/6 (43.4 Ov)
Match details
GroundQueen's Park, Chesterfield
TossNorthamptonshire, elected to bat first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
England
David Millns
England
Sue Redfern
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