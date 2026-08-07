Leics vs Warwickshire, Group A at Leicester, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 6.46
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|13
|9
|2
|0
|144.44
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|1.1
|0
|1
|1
|0.85
|6
|-
|1
|0
|13
|0
|13.00
|2
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|14
|420
|105
|38.18
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|31
|42
|4/52
|28.21
|70
|88
|5/35
|28.08
Last Bat:Rob Yates 0 (4b) •
FOW:14/1 (2.1 Ov)
Match details
GroundGrace Road, Leicester
TossWarwickshire, elected to bat first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
Match Referee