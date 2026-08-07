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Leics vs Warwickshire, Group A at Leicester, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Live
Group A (D/N), Leicester, August 07, 2026, One-Day Cup

Warwickshire chose to bat.

Current RR: 6.46
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Dan Mousley* lhb
13920144.440 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Ben Green rfm
1.10110.856-
Ian Holland rm
1013013.002-
MatRunsHSAve
1442010538.18
MatWktsBBIAve
31424/5228.21
70885/3528.08
Last Bat
Rob Yates 0 (4b) 
 FOW
14/1 (2.1 Ov)
Match details
GroundGrace Road, Leicester
TossWarwickshire, elected to bat first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
England
Ben Peverall
England
Paul Baldwin
Match Referee
England
Sarah Bartlett
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