Matches (7)
SL vs IND (1)
Bangladesh in Australia (1)
Women's Hundred (1)
Men's Hundred (1)
CPL (2)
One-Day Cup (ENG) (1)

Leics vs Notts, 1st Semi-Final at Leicester, One-Day Cup (ENG), Aug 16 2026 - Live Cricket Score

Live
1st Semi-Final, Leicester, August 16, 2026, One-Day Cup

Notts chose to field.

Current RR: 4.50
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Nick Kelly* lhb
9111081.810 (0b)0 (0b)
Hamza Shaikh rhb
13200065.000 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Liam Patterson-White sla
401012.5014-
Farhan Ahmed ob
10404.002-
MatRunsHSAve
117337312031.52
361014104*39.00
MatWktsBBIAve
33475/1926.26
11103/2651.00
Last Bat
Rehan Ahmed 31 (36b) 
 FOW
64/3 (13.6 Ov)
Match details
GroundGrace Road, Leicester
TossNottinghamshire, elected to field first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days16 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
England
James Middlebrook
England
Mark Newell
Reserve Umpire
England
James Tredwell
Match Referee
England
Wayne Noon
One-Day Cup News
Haynes, Verreynne hundreds lead Nottinghamshire through from 1 for 3

Haynes, Verreynne hundreds lead Nottinghamshire through from 1 for 3

Bedingham century drives Durham into One-Day Cup semi-final

Bedingham century drives Durham into One-Day Cup semi-final

Joe Cracknell ton breaks Middlesex finals drought

Joe Cracknell ton breaks Middlesex finals drought

Munsey returns with match-winning 138 to send Nottinghamshire through

Munsey returns with match-winning 138 to send Nottinghamshire through