Leics vs Notts, 1st Semi-Final at Leicester, One-Day Cup (ENG), Aug 16 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 4.50
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|9
|11
|1
|0
|81.81
|0 (0b)
|0 (0b)
|13
|20
|0
|0
|65.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|4
|0
|10
|1
|2.50
|14
|-
|1
|0
|4
|0
|4.00
|2
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|117
|3373
|120
|31.52
|36
|1014
|104*
|39.00
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|33
|47
|5/19
|26.26
|11
|10
|3/26
|51.00
Last Bat:Rehan Ahmed 31 (36b) •
FOW:64/3 (13.6 Ov)
Match details
GroundGrace Road, Leicester
TossNottinghamshire, elected to field first
Series
Season2026
Match days16 August 2026 - day (50-over match)
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