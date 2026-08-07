Lancashire vs Gloucs, Group A at Manchester, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 5.41
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|28
|24
|3
|0
|116.66
|0 (0b)
|0 (0b)
|28
|27
|2
|0
|103.70
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|9.4
|1
|54
|1
|5.58
|27
|-
|10
|2
|43
|1
|4.30
|40
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|10
|151
|33*
|30.20
|4
|63
|28*
|21.00
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|42
|42
|3/25
|38.40
|14
|15
|4/52
|36.13
Last Bat:Cameron Bancroft 98 (119b) •
FOW:212/5 (41.1 Ov)
Match details
GroundOld Trafford, Manchester
TossGloucestershire, elected to bat first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
Match Referee