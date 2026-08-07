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Lancashire vs Gloucs, Group A at Manchester, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Live
Group A, Manchester, August 07, 2026, One-Day Cup
Gloucestershire FlagGloucestershire
(49.4/50 ov) 269/5
Lancashire FlagLancashire

Gloucs chose to bat.

Current RR: 5.41
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Tommy Boorman* rhb
282430116.660 (0b)0 (0b)
Joe Phillips rhb
282720103.700 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
George Balderson rm
9.415415.5827-
Tom Aspinwall rmf
1024314.3040-
MatRunsHSAve
1015133*30.20
46328*21.00
MatWktsBBIAve
42423/2538.40
14154/5236.13
Last Bat
Cameron Bancroft 98 (119b) 
 FOW
212/5 (41.1 Ov)
Match details
GroundOld Trafford, Manchester
TossGloucestershire, elected to bat first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
England
Paul Pollard
England
Phil Mustard
Match Referee
Scotland
Ian Ramage
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