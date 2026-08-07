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Glamorgan vs Essex, Group B at Cardiff, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Live
Group B, Cardiff, August 07, 2026, One-Day Cup
Essex FlagEssex
(43.2/50 ov) 296/8
Glamorgan FlagGlamorgan

Glamorgan chose to field.

Current RR: 6.83
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Mackenzie Jones* rhb
00000.000 (0b)0 (0b)
Shane Snater rhb
9610150.000 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Timm van der Gugten rfm
8.215216.2427-
Connor O'Riordan rm
906126.7724-
MatRunsHSAve
95419*18.00
463416414.21
MatWktsBBIAve
86985/2432.45
322/6168.50
Last Bat
Zaman Akhter 0 (3b) 
 FOW
296/8 (43.2 Ov)
Match details
GroundSophia Gardens, Cardiff
TossGlamorgan, elected to field first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
England
Jack Shantry
England
Mark Newell
Match Referee
England
Mike Smith
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