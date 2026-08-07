Glamorgan vs Essex, Group B at Cardiff, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 6.83
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|0
|0
|0
|0
|0.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|9
|6
|1
|0
|150.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|8.2
|1
|52
|1
|6.24
|27
|-
|9
|0
|61
|2
|6.77
|24
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|9
|54
|19*
|18.00
|46
|341
|64
|14.21
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|86
|98
|5/24
|32.45
|3
|2
|2/61
|68.50
Last Bat:Zaman Akhter 0 (3b) •
FOW:296/8 (43.2 Ov)
Match details
GroundSophia Gardens, Cardiff
TossGlamorgan, elected to field first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
Match Referee