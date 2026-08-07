Durham vs Middlesex, Group B at Chester-le-Street, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 3.79
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ov
|15
|27
|2
|0
|55.55
|0 (0b)
|0 (0b)
|6
|5
|1
|0
|120.00
|0 (0b)
|0 (0b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|4.1
|0
|18
|0
|4.32
|16
|-
|4
|1
|13
|0
|3.25
|19
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|90
|3338
|148
|43.35
|39
|1203
|206*
|40.10
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|93
|136
|4/10
|26.76
|6
|11
|4/29
|18.45
Match details
TossMiddlesex, elected to field first
Series
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
Match Referee