Matches (17)
IRE vs AFG (1)
WCL 2 (1)
SL vs IND (1)
TNPL (2)
Bangladesh in Australia (1)
Women's Hundred (1)
LPL (1)
Men's Hundred (1)
One-Day Cup (ENG) (7)
CPL (1)

Durham vs Middlesex, Group B at Chester-le-Street, One-Day Cup (ENG), Aug 07 2026 - Live Cricket Score

Live
Group B (D/N), Chester-le-Street, August 07, 2026, One-Day Cup
Durham FlagDurham
(8.1/50 ov) 31/0
Middlesex FlagMiddlesex

Middlesex chose to field.

Current RR: 3.79
Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ov
Alex Lees* lhb
15272055.550 (0b)0 (0b)
Ollie Robinson rhb
6510120.000 (0b)0 (0b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Toby Roland-Jones rmf
4.101804.3216-
Naavya Sharma rfm
411303.2519-
MatRunsHSAve
90333814843.35
391203206*40.10
MatWktsBBIAve
931364/1026.76
6114/2918.45
Match details
GroundRiverside Ground, Chester-le-Street
TossMiddlesex, elected to field first
Series
One-Day Cup
Season2026
Match days07 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
England
Bilal Shafayat
England
Mohammed Waseem
Match Referee
England
James Whitaker
One-Day Cup News
Lumsden, Abbott run through Glamorgan to keep Hampshire in contention

Lumsden, Abbott run through Glamorgan to keep Hampshire in contention

Patel drives Surrey before Lawes four-for sinks Kent

Patel drives Surrey before Lawes four-for sinks Kent

Yates trumps Price as Warwickshire cruise to Rugby win

Yates trumps Price as Warwickshire cruise to Rugby win

Miller hundred, Chahal four-for as Northants seal points

Miller hundred, Chahal four-for as Northants seal points