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Pak Greens vs Pak Gold, Final at Multan, National Champions Cup, Aug 18 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
Final (D/N), Multan, August 18, 2026, National Champions Cup
Pakistan Greens FlagPakistan Greens
Pakistan Gold FlagPakistan Gold
Today, 10:00 AM
2h:9m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
What will be the toss result?
PAK-G Win & Bat
PKG Win & Bat
PAK-G Win & Bowl
PKG Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Fakhar Zaman
2 M238 Runs119 Avg113.87 SR
Farhan Yousaf
3 M129 Runs43 Avg105.73 SR
Haider Ali
3 M143 Runs71.5 Avg103.62 SR
Kamran Ghulam
3 M119 Runs39.67 Avg78.28 SR
bowlers(Recent stats)
Faheem Ashraf
3 M6 Wkts4.77 Econ13 SR
Mohammad Hasnain
3 M5 Wkts5.11 Econ21.6 SR
Shaheen Shah Afridi
3 M6 Wkts4.08 Econ25 SR
Mohammad Imran (1)
3 M4 Wkts5.52 Econ31 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
PAK-G
PKG
Fakhar Zaman 
Opening Batter
Faheem Ashraf 
Bowling Allrounder
Shadab Khan (c)
Allrounder
Mehran Mumtaz 
Bowler
Omair Yousuf 
Batter
Arshad Iqbal 
Bowler
Naseem Shah 
Bowler
Mohammad Hasnain 
Bowler
Mohammad Amir Khan 
Bowler
Mohammad Suleman 
Middle order Batter
Salman Mirza 
Bowler
Farhan Yousaf 
Middle order Batter
Saad Baig 
Wicketkeeper Batter
Sameer Minhas 
Opening Batter
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
National Champions Cup
Season2026
Match days18 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
Pakistan
Asif Yaqoob
Pakistan
Rashid Riaz
TV Umpire
Pakistan
Faisal Afridi
Reserve Umpire
Pakistan
Nasir Hussain
Match Referee
Pakistan
Ali Naqvi
National Champions Cup News