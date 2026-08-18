Pak Greens vs Pak Gold, Final at Multan, National Champions Cup, Aug 18 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
PAK-G Win & Bat
PKG Win & Bat
PAK-G Win & Bowl
PKG Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
PAK-G
2 M•238 Runs•119 Avg•113.87 SR
PAK-G
3 M•129 Runs•43 Avg•105.73 SR
PKG
3 M•143 Runs•71.5 Avg•103.62 SR
PKG
3 M•119 Runs•39.67 Avg•78.28 SR
bowlers(Recent stats)
PAK-G
3 M•6 Wkts•4.77 Econ•13 SR
PAK-G
3 M•5 Wkts•5.11 Econ•21.6 SR
3 M•6 Wkts•4.08 Econ•25 SR
PKG
3 M•4 Wkts•5.52 Econ•31 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
|Opening Batter
|Bowling Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Middle order Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
Season2026
Match days18 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee