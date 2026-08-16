Pak Gold vs Pak Whites, 6th Match at Multan, National Champions Cup, Aug 16 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
PKG Win & Bat
PAK-W Win & Bat
PKG Win & Bowl
PAK-W Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
PKG
2 M•103 Runs•51.5 Avg•118.39 SR
PKG
2 M•89 Runs•44.5 Avg•70.63 SR
PAK-W
2 M•147 Runs•73.5 Avg•84.97 SR
PAK-W
2 M•76 Runs•38 Avg•84.44 SR
bowlers(Recent stats)
2 M•3 Wkts•4.47 Econ•34 SR
PKG
2 M•3 Wkts•5.68 Econ•31.33 SR
PAK-W
2 M•6 Wkts•5.53 Econ•17 SR
PAK-W
2 M•5 Wkts•4.74 Econ•20 SR
Playing XI
|Allrounder
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Middle order Batter
|Middle order Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
|Bowler
|Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
Season2026
Match days16 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee