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Pak Gold vs Pak Whites, 6th Match at Multan, National Champions Cup, Aug 16 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
6th Match (D/N), Multan, August 16, 2026, National Champions Cup
Pakistan Gold FlagPakistan Gold
Pakistan Whites FlagPakistan Whites
Today, 10:00 AM
2h:14m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
What will be the toss result?
PKG Win & Bat
PAK-W Win & Bat
PKG Win & Bowl
PAK-W Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Pakistan WhitesPakistan Whites
21102-0.002
4
Pakistan GoldPakistan Gold
20200-1.769
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Shamyl Hussain
2 M103 Runs51.5 Avg118.39 SR
Kamran Ghulam
2 M89 Runs44.5 Avg70.63 SR
Shahzaib Khan
2 M147 Runs73.5 Avg84.97 SR
Hasan Nawaz
2 M76 Runs38 Avg84.44 SR
bowlers(Recent stats)
Shaheen Shah Afridi
2 M3 Wkts4.47 Econ34 SR
Mohammad Imran (1)
2 M3 Wkts5.68 Econ31.33 SR
Mohammad Wasim (1)
2 M6 Wkts5.53 Econ17 SR
Shahnawaz Dahani
2 M5 Wkts4.74 Econ20 SR
Playing XI
PKG
PAK-W
Mohammad Nawaz 
Allrounder
Kamran Ghulam 
Allrounder
Muhammad Akhlaq 
Wicketkeeper Batter
Mohammad Imran 
Allrounder
Saad Khan 
Allrounder
Shaheen Shah Afridi (c)
Bowler
Abdul Samad 
Middle order Batter
Haider Ali 
Middle order Batter
Faisal Akram 
Bowler
Mohammad Imran 
Bowler
Khawaja Nafay 
Wicketkeeper Batter
Shamyl Hussain 
Opening Batter
Abdul Subhan 
Bowler
Razaullah 
Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
National Champions Cup
Season2026
Match days16 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
Pakistan
Nasir Hussain
Pakistan
Tariq Rasheed
TV Umpire
Pakistan
Rashid Riaz
Reserve Umpire
Pakistan
Abdul Muqeet
Match Referee
Pakistan
Ali Naqvi
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