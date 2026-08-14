Pak Gold vs Pak Greens, 4th Match at Multan, National Champions Cup, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
PKG Win & Bat
PAK-G Win & Bat
PKG Win & Bowl
PAK-G Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
PKG
1 M•63 Runs•63 Avg•75 SR
PKG
1 M•50 Runs•50 Avg•106.38 SR
PAK-G
1 M•123 Runs•123 Avg•118.26 SR
PAK-G
1 M•38 Runs•38 Avg•86.36 SR
bowlers(Recent stats)
PKG
1 M•2 Wkts•5.29 Econ•17 SR
PKG
1 M•1 Wkt•5.67 Econ•36 SR
PAK-G
1 M•3 Wkts•5.11 Econ•18 SR
PAK-G
1 M•2 Wkts•5 Econ•21 SR
Playing XI
|Allrounder
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Middle order Batter
|Middle order Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
|Bowler
|Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
Season2026
Match days14 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee