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Women's Hundred (1)
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CPL (2)
Men's Hundred (1)
WCL 2 (1)

Pak Gold vs Pak Greens, 4th Match at Multan, National Champions Cup, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
4th Match (D/N), Multan, August 14, 2026, National Champions Cup
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
What will be the toss result?
PKG Win & Bat
PAK-G Win & Bat
PKG Win & Bowl
PAK-G Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Pakistan GreensPakistan Greens
110020.133
4
Pakistan GoldPakistan Gold
10100-0.872
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Kamran Ghulam
1 M63 Runs63 Avg75 SR
Shamyl Hussain
1 M50 Runs50 Avg106.38 SR
Fakhar Zaman
1 M123 Runs123 Avg118.26 SR
Farhan Yousaf
1 M38 Runs38 Avg86.36 SR
bowlers(Recent stats)
Mohammad Imran (1)
1 M2 Wkts5.29 Econ17 SR
Mohammad Imran
1 M1 Wkt5.67 Econ36 SR
Naseem Shah
1 M3 Wkts5.11 Econ18 SR
Faheem Ashraf
1 M2 Wkts5 Econ21 SR
Playing XI
PKG
PAK-G
Mohammad Nawaz 
Allrounder
Kamran Ghulam 
Allrounder
Muhammad Akhlaq 
Wicketkeeper Batter
Mohammad Imran 
Allrounder
Saad Khan 
Allrounder
Shaheen Shah Afridi (c)
Bowler
Abdul Samad 
Middle order Batter
Haider Ali 
Middle order Batter
Faisal Akram 
Bowler
Mohammad Imran 
Bowler
Khawaja Nafay 
Wicketkeeper Batter
Shamyl Hussain 
Opening Batter
Abdul Subhan 
Bowler
Razaullah 
Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
National Champions Cup
Season2026
Match days14 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
Pakistan
Abdul Muqeet
Pakistan
Tariq Rasheed
TV Umpire
Pakistan
Rashid Riaz
Reserve Umpire
Pakistan
Nasir Hussain
Match Referee
Pakistan
Ali Naqvi
National Champions Cup News