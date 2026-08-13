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Pak Blues vs Pak Whites, 3rd Match at Multan, National Champions Cup, Aug 13 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
3rd Match (D/N), Multan, August 13, 2026, National Champions Cup
Pakistan Blues FlagPakistan Blues
Pakistan Whites FlagPakistan Whites
Today, 10:00 AM
1h:30m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
What will be the toss result?
PAK-B Win & Bat
PAK-W Win & Bat
PAK-B Win & Bowl
PAK-W Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Pakistan BluesPakistan Blues
110020.872
3
Pakistan WhitesPakistan Whites
10100-0.133
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Sahibzada Farhan
1 M102 Runs102 Avg100.99 SR
Tayyab Tahir
1 M35 Runs35 Avg68.62 SR
Shahzaib Khan
1 M76 Runs76 Avg86.36 SR
Hasan Nawaz
1 M56 Runs56 Avg91.8 SR
bowlers(Recent stats)
Sufyan Moqim
1 M4 Wkts3.7 Econ15 SR
Hasan Ali
1 M4 Wkts3.76 Econ12.75 SR
Saad Masood
1 M2 Wkts4.29 Econ21 SR
Khushdil Shah
1 M1 Wkt5.13 Econ48 SR
Playing XI
PAK-B
PAK-W
Sahibzada Farhan (c)
Middle order Batter
Hasan Ali 
Bowler
Tayyab Tahir 
Middle order Batter
Taimur Khan 
Wicketkeeper
Rohail Nazir 
Wicketkeeper Batter
Irfan Khan 
Middle order Batter
Akif Javed 
Bowler
Mubasir Khan 
Allrounder
Mohammad Faiq 
Top order Batter
Maaz Sadaqat 
Batting Allrounder
Ahmed Daniyal 
Bowler
Sufyan Moqim 
Bowler
Arafat Minhas 
Allrounder
Mohammad Salman 
Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
National Champions Cup
Season2026
Match days13 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
Pakistan
Faisal Afridi
Pakistan
Imtiaz Iqbal
TV Umpire
Pakistan
Asif Yaqoob
Reserve Umpire
Pakistan
Zulfiqar Jan
Match Referee
Pakistan
Kamran Chaudary
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