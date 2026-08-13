Pak Blues vs Pak Whites, 3rd Match at Multan, National Champions Cup, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
PAK-B Win & Bat
PAK-W Win & Bat
PAK-B Win & Bowl
PAK-W Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
PAK-B
1 M•102 Runs•102 Avg•100.99 SR
PAK-B
1 M•35 Runs•35 Avg•68.62 SR
PAK-W
1 M•76 Runs•76 Avg•86.36 SR
PAK-W
1 M•56 Runs•56 Avg•91.8 SR
bowlers(Recent stats)
PAK-B
1 M•4 Wkts•3.7 Econ•15 SR
PAK-B
1 M•4 Wkts•3.76 Econ•12.75 SR
PAK-W
1 M•2 Wkts•4.29 Econ•21 SR
PAK-W
1 M•1 Wkt•5.13 Econ•48 SR
Playing XI
|Middle order Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Wicketkeeper
|Wicketkeeper Batter
|Middle order Batter
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
Season2026
Match days13 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee