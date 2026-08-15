Pak Blues vs Pak Greens, 5th Match at Multan, National Champions Cup, Aug 15 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
PAK-B Win & Bat
PAK-G Win & Bat
PAK-B Win & Bowl
PAK-G Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
PAK-B
2 M•119 Runs•59.5 Avg•99.16 SR
PAK-B
2 M•84 Runs•42 Avg•84.84 SR
PAK-G
2 M•238 Runs•119 Avg•113.87 SR
PAK-G
2 M•95 Runs•95 Avg•98.95 SR
bowlers(Recent stats)
PAK-B
2 M•5 Wkts•4.42 Econ•19.8 SR
PAK-B
2 M•5 Wkts•4.69 Econ•19.2 SR
PAK-G
2 M•4 Wkts•5.8 Econ•22.5 SR
PAK-G
2 M•3 Wkts•4.8 Econ•20 SR
Playing XI
|Middle order Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Wicketkeeper
|Wicketkeeper Batter
|Middle order Batter
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
Season2026
Match days15 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee