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Women's Hundred (1)

Pak Blues vs Pak Greens, 5th Match at Multan, National Champions Cup, Aug 15 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
5th Match (D/N), Multan, August 15, 2026, National Champions Cup
Pakistan Blues FlagPakistan Blues
Pakistan Greens FlagPakistan Greens
Today, 10:00 AM
2h:10m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
What will be the toss result?
PAK-B Win & Bat
PAK-G Win & Bat
PAK-B Win & Bowl
PAK-G Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Pakistan GreensPakistan Greens
220041.350
2
Pakistan BluesPakistan Blues
211020.361
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Sahibzada Farhan
2 M119 Runs59.5 Avg99.16 SR
Mohammad Faiq
2 M84 Runs42 Avg84.84 SR
Fakhar Zaman
2 M238 Runs119 Avg113.87 SR
Shadab Khan
2 M95 Runs95 Avg98.95 SR
bowlers(Recent stats)
Hasan Ali
2 M5 Wkts4.42 Econ19.8 SR
Sufyan Moqim
2 M5 Wkts4.69 Econ19.2 SR
Naseem Shah
2 M4 Wkts5.8 Econ22.5 SR
Faheem Ashraf
2 M3 Wkts4.8 Econ20 SR
Playing XI
PAK-B
PAK-G
Sahibzada Farhan (c)
Middle order Batter
Hasan Ali 
Bowler
Tayyab Tahir 
Middle order Batter
Taimur Khan 
Wicketkeeper
Rohail Nazir 
Wicketkeeper Batter
Irfan Khan 
Middle order Batter
Akif Javed 
Bowler
Mubasir Khan 
Allrounder
Mohammad Faiq 
Top order Batter
Maaz Sadaqat 
Batting Allrounder
Ahmed Daniyal 
Bowler
Sufyan Moqim 
Bowler
Arafat Minhas 
Allrounder
Mohammad Salman 
Bowler
Match details
GroundMultan Cricket Stadium
Tossno toss
Series
National Champions Cup
Season2026
Match days15 August 2026 - daynight (50-over match)
Umpires
Pakistan
Faisal Afridi
Pakistan
Zulfiqar Jan
TV Umpire
Pakistan
Asif Iqbal
Reserve Umpire
Pakistan
Imtiaz Iqbal
Match Referee
Pakistan
Kamran Chaudary
National Champions Cup News