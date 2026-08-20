Tamil Union vs Moors, Group A at Colombo, Major Clubs T20, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
Tamil Win & Bat
MOORS Win & Bat
Tamil Win & Bowl
MOORS Win & Bowl
Ends before toss
Group A
|#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
|1
Tamil Union Cricket and Athletic Club
|2
|2
|0
|0
|4
|2.255
|3
Moors Sports Club
|1
|1
|0
|0
|2
|1.079
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
Tamil
10 M•158 Runs•22.57 Avg•139.82 SR
Tamil
8 M•125 Runs•31.25 Avg•105.93 SR
MOORS
6 M•167 Runs•33.4 Avg•154.62 SR
MOORS
10 M•130 Runs•43.33 Avg•116.07 SR
bowlers(Recent stats)
Tamil
9 M•14 Wkts•6.16 Econ•13.28 SR
Tamil
5 M•9 Wkts•5.17 Econ•12 SR
MOORS
9 M•12 Wkts•6.44 Econ•12.5 SR
MOORS
8 M•10 Wkts•8.24 Econ•12.6 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
|Top order Batter
|Allrounder
|Allrounder
|Opening Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Top order Batter
|Opening Batter
|Bowler
|Top order Batter
|Wicketkeeper
|Bowling Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|-
Match details
Tossno toss
Season2026
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.25, Interval 15.25-15.45, Second Session 15.45-17.10
Match days20 August 2026 - day (20-over match)
Reserve Umpire
Match Referee