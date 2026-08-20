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Tamil Union vs Moors, Group A at Colombo, Major Clubs T20, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

What will be the toss result?
Tamil Win & Bat
MOORS Win & Bat
Tamil Win & Bowl
MOORS Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
Group A
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Tamil Union Cricket and Athletic ClubTamil Union Cricket and Athletic Club
220042.255
3
Moors Sports ClubMoors Sports Club
110021.079
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Sineth Jayawardena
10 M158 Runs22.57 Avg139.82 SR
S Jayathilake
8 M125 Runs31.25 Avg105.93 SR
S de Livera
6 M167 Runs33.4 Avg154.62 SR
RTM Mendis
10 M130 Runs43.33 Avg116.07 SR
bowlers(Recent stats)
V Viyaskanth
9 M14 Wkts6.16 Econ13.28 SR
KTH Ratnayake
5 M9 Wkts5.17 Econ12 SR
RTM Mendis
9 M12 Wkts6.44 Econ12.5 SR
SA Fernando
8 M10 Wkts8.24 Econ12.6 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
Tamil
MOORS
Match details
GroundColts Cricket Club Ground, Colombo
Tossno toss
Series
Major Clubs T20 Tournament
Season2026
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.25, Interval 15.25-15.45, Second Session 15.45-17.10
Match days20 August 2026 - day (20-over match)
Umpires
Sri Lanka
Chaminda Hathurusingha
Sri Lanka
Rasanja Dulsiri
Reserve Umpire
Sri Lanka
Asanga Jayasooriya
Match Referee
Sri Lanka
Chandana Mahesh