Tamil Union vs Kurunegala, Group A at Maggona, Major Clubs T20, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
Match centre
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Playing XI
|Allrounder
|Wicketkeeper
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|Wicketkeeper
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|Bowler
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Match details
GroundSurrey Village, Maggona
TossTamil Union Cricket and Athletic Club, elected to field first
Season2026
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.25, Interval 15.25-15.45, Second Session 15.45-17.10
Match days12 August 2026 - day (20-over match)
Reserve Umpire
Match Referee