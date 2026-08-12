Matches (10)
IRE vs AFG (1)
CPL (2)
Women's Hundred (2)
TNPL (2)
Men's Hundred (3)

Tamil Union vs Kurunegala, Group A at Maggona, Major Clubs T20, Aug 12 2026 - Live Cricket Score

Live
Group A, Maggona, August 12, 2026, Major Clubs T20 Tournament

Tamil Union chose to field.

Live
Scorecard
Live Stats
Playing XI
Table
Bet
Match centre 
No content available
No content available
Playing XI
Match details
GroundSurrey Village, Maggona
TossTamil Union Cricket and Athletic Club, elected to field first
Series
Major Clubs T20 Tournament
Season2026
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.25, Interval 15.25-15.45, Second Session 15.45-17.10
Match days12 August 2026 - day (20-over match)
T20 debut
Ananthan Kajan
Ananthan Kajan
Ayesh Madushanka
Ayesh Madushanka
Hirusha Piumal
Hirusha Piumal
Nikil Jayaweera
Nikil Jayaweera
Umpires
Sri Lanka
Asanka Nanayakkara
Sri Lanka
Rajith Massalage
Reserve Umpire
Sri Lanka
Ranganath Prasanna
Match Referee
Sri Lanka
Mangala Jayasena