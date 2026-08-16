Nondescripts vs Badureliya, Group B at Colombo, Major Clubs T20, Aug 16 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
NCC Win & Bat
BSC Win & Bat
NCC Win & Bowl
BSC Win & Bowl
Ends before toss
Group B
|#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
|3
Badureliya Sports Club
|1
|1
|0
|0
|2
|2.450
Nondescripts Cricket Club
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•169 Runs•169 Avg•159.43 SR
NCC
5 M•79 Runs•15.8 Avg•90.8 SR
5 M•145 Runs•36.25 Avg•190.78 SR
BSC
1 M•76 Runs•76 Avg•176.74 SR
bowlers(Recent stats)
8 M•11 Wkts•7.68 Econ•13.63 SR
7 M•9 Wkts•6.49 Econ•10.77 SR
6 M•9 Wkts•5.3 Econ•12.44 SR
BSC
1 M•4 Wkts•7.33 Econ•4.5 SR
Playing XI
|Bowling Allrounder
|Batting Allrounder
|Batter
|Top order Batter
|Opening Batter
|Batter
|Bowler
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Wicketkeeper
|Bowler
|-
|-
|Bowler
|-
|Bowler
Match details
Tossno toss
Season2026
Hours of play (local time)9.45 start, First Session 9.45-11.10, Interval 11.10-11.30, Second Session 11.30-12.55
Match days16 August 2026 - day (20-over match)
Reserve Umpire
Match Referee