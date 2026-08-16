Matches (8)
SL vs IND (1)
CPL (1)
Bangladesh in Australia (1)
Women's Hundred (1)
Men's Hundred (1)
One-Day Cup (ENG) (2)
IRE vs AFG (1)

Nondescripts vs Badureliya, Group B at Colombo, Major Clubs T20, Aug 16 2026 - Live Cricket Score

What will be the toss result?
NCC Win & Bat
BSC Win & Bat
NCC Win & Bowl
BSC Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
Group B
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
Badureliya Sports ClubBadureliya Sports Club
110022.450
Nondescripts Cricket ClubNondescripts Cricket Club
------
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
C Karunaratne
10 M169 Runs169 Avg159.43 SR
J Shashen
5 M79 Runs15.8 Avg90.8 SR
S Prasanna
5 M145 Runs36.25 Avg190.78 SR
Koojana Perera
1 M76 Runs76 Avg176.74 SR
bowlers(Recent stats)
C Karunaratne
8 M11 Wkts7.68 Econ13.63 SR
SSD Arachchige
7 M9 Wkts6.49 Econ10.77 SR
AAS Silva
6 M9 Wkts5.3 Econ12.44 SR
KHMM de Silva
1 M4 Wkts7.33 Econ4.5 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
GroundR Premadasa Stadium, Colombo
Tossno toss
Series
Major Clubs T20 Tournament
Season2026
Hours of play (local time)9.45 start, First Session 9.45-11.10, Interval 11.10-11.30, Second Session 11.30-12.55
Match days16 August 2026 - day (20-over match)
Umpires
Sri Lanka
Chamara De Zoysa
Sri Lanka
Rohitha Kottahachchi
Reserve Umpire
Sri Lanka
Sanjeewa Fernando
Match Referee
Sri Lanka
Graeme Labrooy