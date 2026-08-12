Colts CC vs Sinhalese, Group B at Colombo, Major Clubs T20, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
Match centre
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Playing XI
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Match details
TossSinhalese Sports Club, elected to bat first
Season2026
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.25, Interval 15.25-15.45, Second Session 15.45-17.10
Match days12 August 2026 - day (20-over match)
T20 debut
Reserve Umpire
Match Referee