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Colts CC vs Sinhalese, Group B at Colombo, Major Clubs T20, Aug 12 2026 - Live Cricket Score

Match centre 
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Playing XI
Match details
GroundPolice Park Ground, Colombo
TossSinhalese Sports Club, elected to bat first
Series
Major Clubs T20 Tournament
Season2026
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.25, Interval 15.25-15.45, Second Session 15.45-17.10
Match days12 August 2026 - day (20-over match)
T20 debut
Dimantha Mahavithana
Dimantha Mahavithana
Malsha Fernando
Malsha Fernando
Umpires
Sri Lanka
Pradeep Udawatta
Sri Lanka
Prageeth Rambukwella
Reserve Umpire
Sri Lanka
Chaminda Hathurusingha
Match Referee
Sri Lanka
Pradeep Jeyapragash