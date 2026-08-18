Matches (2)
SL vs IND (1)
CPL (1)

Kurunegala vs Ace Capital, Group A at Kurunegala, MCLOT, Aug 18 2026 - Live Cricket Score

What will be the toss result?
KYCC Win & Bat
ACCC Win & Bat
KYCC Win & Bowl
ACCC Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
Group A
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
5
Ace Capital Cricket ClubAce Capital Cricket Club
21102-0.750
7
Kurunegala Youth Cricket ClubKurunegala Youth Cricket Club
20200-2.088
Recent Performance
Match centre 
Head to headLast 4 Matches
Match details
GroundWelagedara Stadium, Kurunegala
Series
Major Clubs Limited Over Tournament
Season2026
Hours of play (local time)09:45 start, First Session 09:45-13.15, Interval 13.15-14.00, Second Session 14.00-17.30
Match days18 August 2026 - day (50-over match)