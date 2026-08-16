Stars vs Speenghar, 12th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 16 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
PS
9 M•288 Runs•36 Avg•173.49 SR
9 M•266 Runs•44.33 Avg•187.32 SR
10 M•446 Runs•49.56 Avg•177.68 SR
SPW
5 M•191 Runs•38.2 Avg•180.18 SR
bowlers(Recent stats)
PS
8 M•10 Wkts•8.64 Econ•16.8 SR
PS
7 M•8 Wkts•8.73 Econ•16.5 SR
10 M•16 Wkts•7.78 Econ•13.5 SR
SPW
5 M•10 Wkts•8.15 Econ•12 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
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|Opening Batter
|Allrounder
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|Top order Batter
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|Bowler
|Wicketkeeper
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|Bowler
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|Top order Batter
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Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days16 August 2026 - night (20-over match)