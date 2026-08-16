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Stars vs Speenghar, 12th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 16 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
12th Match (N), Kabul, August 16, 2026, Kabul Premier League
Pamir Stars FlagPamir Stars
Speenghar Warriors FlagSpeenghar Warriors
Today, 4:30 PM
1h:55m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Speenghar WarriorsSpeenghar Warriors
321041.870
3
Pamir StarsPamir Stars
41302-1.466
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Emal
9 M288 Runs36 Avg173.49 SR
Atta Mohammad Zarmal
9 M266 Runs44.33 Avg187.32 SR
Zubairullah Akbari
10 M446 Runs49.56 Avg177.68 SR
Hassan Eisakhil
5 M191 Runs38.2 Avg180.18 SR
bowlers(Recent stats)
Amir Zazai
8 M10 Wkts8.64 Econ16.8 SR
Said Khan
7 M8 Wkts8.73 Econ16.5 SR
Naseer Khan Maroofkhil
10 M16 Wkts7.78 Econ13.5 SR
Bilal Sami
5 M10 Wkts8.15 Econ12 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days16 August 2026 - night (20-over match)