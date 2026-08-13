Zalm vs Speenghar, 7th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•439 Runs•43.9 Avg•207.07 SR
10 M•247 Runs•30.88 Avg•175.17 SR
9 M•386 Runs•48.25 Avg•186.47 SR
SPW
7 M•95 Runs•19 Avg•130.13 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•14 Wkts•7.82 Econ•16.28 SR
9 M•12 Wkts•10.06 Econ•16.5 SR
9 M•8 Wkts•8.44 Econ•24 SR
SPW
4 M•7 Wkts•8.06 Econ•13.71 SR
Playing XI
|Batting Allrounder
|-
|Batter
|-
|Bowler
|-
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|-
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|-
|Batting Allrounder
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days13 August 2026 - daynight (20-over match)