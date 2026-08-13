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Zalm vs Speenghar, 7th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 13 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
7th Match (D/N), Kabul, August 13, 2026, Kabul Premier League
Kabul Zalmi FlagKabul Zalmi
Speenghar Warriors FlagSpeenghar Warriors
Today, 11:30 AM
1h:12m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
Kabul ZalmiKabul Zalmi
211020.064
5
Speenghar WarriorsSpeenghar Warriors
10100-0.298
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Masood Gurbaz
10 M439 Runs43.9 Avg207.07 SR
Noorullah Ayobi
10 M247 Runs30.88 Avg175.17 SR
Zubairullah Akbari
9 M386 Runs48.25 Avg186.47 SR
Akbar Musazai
7 M95 Runs19 Avg130.13 SR
bowlers(Recent stats)
Jumadin Sultani
10 M14 Wkts7.82 Econ16.28 SR
Lalbaz Sinzai
9 M12 Wkts10.06 Econ16.5 SR
Naseer Khan Maroofkhil
9 M8 Wkts8.44 Econ24 SR
Bilal Sami
4 M7 Wkts8.06 Econ13.71 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days13 August 2026 - daynight (20-over match)