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Zalm vs Eagles, Eliminator at Kabul, Kabul Premier League, Aug 19 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
Eliminator (N), Kabul, August 19, 2026, Kabul Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Masood Gurbaz
10 M399 Runs39.9 Avg200.5 SR
Noorullah Ayobi
10 M229 Runs28.63 Avg165.94 SR
Mohammad Shahzad
5 M210 Runs52.5 Avg145.83 SR
Samiullah Shinwari
6 M205 Runs68.33 Avg168.03 SR
bowlers(Recent stats)
Jumadin Sultani
9 M12 Wkts8.48 Econ15.5 SR
Lalbaz Sinzai
8 M10 Wkts10 Econ16.8 SR
Mohammad Gul Alizai
5 M9 Wkts9.75 Econ13.33 SR
Iqdamul Haq
5 M7 Wkts9.9 Econ14.71 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days19 August 2026 - night (20-over match)