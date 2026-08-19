Zalm vs Eagles, Eliminator at Kabul, Kabul Premier League, Aug 19 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•399 Runs•39.9 Avg•200.5 SR
10 M•229 Runs•28.63 Avg•165.94 SR
5 M•210 Runs•52.5 Avg•145.83 SR
6 M•205 Runs•68.33 Avg•168.03 SR
bowlers(Recent stats)
9 M•12 Wkts•8.48 Econ•15.5 SR
8 M•10 Wkts•10 Econ•16.8 SR
5 M•9 Wkts•9.75 Econ•13.33 SR
SHE
5 M•7 Wkts•9.9 Econ•14.71 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
|Batting Allrounder
|-
|Batter
|Bowler
|-
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|-
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|-
|Batting Allrounder
|-
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days19 August 2026 - night (20-over match)