Zalm vs Eagles, 15th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 18 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•342 Runs•34.2 Avg•190 SR
10 M•250 Runs•31.25 Avg•171.23 SR
5 M•189 Runs•63 Avg•167.25 SR
4 M•165 Runs•55 Avg•143.47 SR
bowlers(Recent stats)
9 M•12 Wkts•7.36 Econ•16.5 SR
8 M•11 Wkts•10.03 Econ•15.81 SR
4 M•9 Wkts•10 Econ•10.66 SR
SHE
4 M•6 Wkts•9.19 Econ•13.16 SR
Head to headLast 2 Matches
Playing XI
|Batting Allrounder
|-
|Batter
|Bowler
|-
|Allrounder
|Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|-
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|-
|Batting Allrounder
|-
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days18 August 2026 - night (20-over match)