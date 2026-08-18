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Zalm vs Eagles, 15th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 18 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
15th Match (N), Kabul, August 18, 2026, Kabul Premier League
Kabul Zalmi FlagKabul Zalmi
Shamshad Eagles FlagShamshad Eagles
Today, 4:30 PM
1h:50m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
Kabul ZalmiKabul Zalmi
42204-0.986
6
Shamshad EaglesShamshad Eagles
41302-1.838
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Masood Gurbaz
10 M342 Runs34.2 Avg190 SR
Noorullah Ayobi
10 M250 Runs31.25 Avg171.23 SR
Samiullah Shinwari
5 M189 Runs63 Avg167.25 SR
Mohammad Shahzad
4 M165 Runs55 Avg143.47 SR
bowlers(Recent stats)
Jumadin Sultani
9 M12 Wkts7.36 Econ16.5 SR
Lalbaz Sinzai
8 M11 Wkts10.03 Econ15.81 SR
Mohammad Gul Alizai
4 M9 Wkts10 Econ10.66 SR
Iqdamul Haq
4 M6 Wkts9.19 Econ13.16 SR
Head to headLast 2 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days18 August 2026 - night (20-over match)