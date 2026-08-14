Matches (12)
Women's Hundred (1)
Bangladesh in Australia (1)
TNPL (3)
Men's Hundred (1)
One-Day Cup (ENG) (2)
CPL (2)
IRE vs AFG (1)
SL vs IND (1)

Band-e Amir vs Speenghar, 10th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Speenghar WarriorsSpeenghar Warriors
211022.017
6
Band-e Amir StarsBand-e Amir Stars
21102-2.550
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Farmanullah
7 M246 Runs41 Avg157.69 SR
Bahar Shinwari
6 M163 Runs32.6 Avg150.92 SR
Zubairullah Akbari
9 M402 Runs50.25 Avg181.08 SR
Hassan Eisakhil
5 M193 Runs38.6 Avg187.37 SR
bowlers(Recent stats)
Nijat Masood
9 M10 Wkts10.1 Econ18 SR
Farmanullah
7 M9 Wkts8.82 Econ17 SR
Naseer Khan Maroofkhil
10 M11 Wkts8.64 Econ19.63 SR
Bilal Sami
5 M10 Wkts8.15 Econ12 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days14 August 2026 - night (20-over match)