Band-e Amir vs Speenghar, 10th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
BAS
7 M•246 Runs•41 Avg•157.69 SR
BAS
6 M•163 Runs•32.6 Avg•150.92 SR
9 M•402 Runs•50.25 Avg•181.08 SR
SPW
5 M•193 Runs•38.6 Avg•187.37 SR
bowlers(Recent stats)
BAS
9 M•10 Wkts•10.1 Econ•18 SR
BAS
7 M•9 Wkts•8.82 Econ•17 SR
10 M•11 Wkts•8.64 Econ•19.63 SR
SPW
5 M•10 Wkts•8.15 Econ•12 SR
Playing XI
|Batting Allrounder
|-
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Bowler
|Top order Batter
|-
|Wicketkeeper Batter
|-
|-
|Allrounder
|Middle order Batter
|-
|-
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days14 August 2026 - night (20-over match)