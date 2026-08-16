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Band-e Amir vs Eagles, 11th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 16 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
11th Match (D/N), Kabul, August 16, 2026, Kabul Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
5
Shamshad EaglesShamshad Eagles
31202-2.211
6
Band-e Amir StarsBand-e Amir Stars
31202-2.217
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Farmanullah
8 M246 Runs35.14 Avg156.68 SR
Bahar Shinwari
6 M166 Runs33.2 Avg149.54 SR
Mohammad Shahzad
3 M158 Runs79 Avg143.63 SR
Samiullah Shinwari
5 M103 Runs25.75 Avg141.09 SR
bowlers(Recent stats)
Farmanullah
8 M11 Wkts8.44 Econ16.09 SR
Esmatullah Habibi
6 M10 Wkts9.89 Econ10.8 SR
Mohammad Gul Alizai
3 M8 Wkts8.83 Econ9 SR
Samiullah Shinwari
2 M5 Wkts8.75 Econ9.6 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days16 August 2026 - daynight (20-over match)