Band-e Amir vs Eagles, 11th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 16 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
BAS
8 M•246 Runs•35.14 Avg•156.68 SR
BAS
6 M•166 Runs•33.2 Avg•149.54 SR
3 M•158 Runs•79 Avg•143.63 SR
5 M•103 Runs•25.75 Avg•141.09 SR
bowlers(Recent stats)
BAS
8 M•11 Wkts•8.44 Econ•16.09 SR
6 M•10 Wkts•9.89 Econ•10.8 SR
3 M•8 Wkts•8.83 Econ•9 SR
2 M•5 Wkts•8.75 Econ•9.6 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
|Batting Allrounder
|-
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Bowler
|Top order Batter
|-
|Wicketkeeper Batter
|-
|-
|Allrounder
|Middle order Batter
|-
|-
|-
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days16 August 2026 - daynight (20-over match)