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Band-e Amir vs Stars, 8th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 13 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
8th Match (N), Kabul, August 13, 2026, Kabul Premier League
Band-e Amir Stars FlagBand-e Amir Stars
Pamir Stars FlagPamir Stars
Today, 4:30 PM
1h:6m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
Pamir StarsPamir Stars
211021.959
6
Band-e Amir StarsBand-e Amir Stars
10100-8.150
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Farmanullah
6 M228 Runs45.6 Avg160.56 SR
Bahar Shinwari
6 M160 Runs32 Avg148.14 SR
Emal
7 M271 Runs45.17 Avg185.61 SR
Subhanullah Hotak
7 M214 Runs35.67 Avg175.4 SR
bowlers(Recent stats)
Nijat Masood
9 M13 Wkts10 Econ14.3 SR
Farmanullah
6 M8 Wkts9.51 Econ16.87 SR
Amir Zazai
8 M8 Wkts9.14 Econ21 SR
Said Khan
5 M7 Wkts8.65 Econ14.57 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days13 August 2026 - night (20-over match)