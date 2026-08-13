Band-e Amir vs Stars, 8th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
BAS
6 M•228 Runs•45.6 Avg•160.56 SR
BAS
6 M•160 Runs•32 Avg•148.14 SR
PS
7 M•271 Runs•45.17 Avg•185.61 SR
7 M•214 Runs•35.67 Avg•175.4 SR
bowlers(Recent stats)
BAS
9 M•13 Wkts•10 Econ•14.3 SR
BAS
6 M•8 Wkts•9.51 Econ•16.87 SR
PS
8 M•8 Wkts•9.14 Econ•21 SR
PS
5 M•7 Wkts•8.65 Econ•14.57 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
|Middle order Batter
|Batting Allrounder
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Bowler
|Top order Batter
|-
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
|-
|-
|Allrounder
|Middle order Batter
|-
|-
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days13 August 2026 - night (20-over match)