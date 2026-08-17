Band-e Amir vs Zalm, 14th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 17 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
BAS
9 M•277 Runs•34.63 Avg•153.03 SR
BAS
10 M•232 Runs•29 Avg•151.63 SR
10 M•442 Runs•44.2 Avg•210.47 SR
10 M•240 Runs•30 Avg•175.18 SR
bowlers(Recent stats)
BAS
9 M•12 Wkts•9.04 Econ•16.75 SR
7 M•12 Wkts•9.81 Econ•10.5 SR
10 M•13 Wkts•7.76 Econ•17.07 SR
8 M•10 Wkts•10.38 Econ•17.4 SR
Playing XI
|Batting Allrounder
|-
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Bowler
|Top order Batter
|-
|Wicketkeeper Batter
|-
|-
|Allrounder
|Middle order Batter
|-
|-
|-
|-
|-
Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days17 August 2026 - night (20-over match)