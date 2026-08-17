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Band-e Amir vs Zalm, 14th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 17 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
14th Match (N), Kabul, August 17, 2026, Kabul Premier League
Band-e Amir Stars FlagBand-e Amir Stars
Kabul Zalmi FlagKabul Zalmi
Today, 4:30 PM
1h:28m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
Band-e Amir StarsBand-e Amir Stars
42204-1.488
5
Kabul ZalmiKabul Zalmi
31202-1.493
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Farmanullah
9 M277 Runs34.63 Avg153.03 SR
Irfan Safi
10 M232 Runs29 Avg151.63 SR
Masood Gurbaz
10 M442 Runs44.2 Avg210.47 SR
Noorullah Ayobi
10 M240 Runs30 Avg175.18 SR
bowlers(Recent stats)
Farmanullah
9 M12 Wkts9.04 Econ16.75 SR
Esmatullah Habibi
7 M12 Wkts9.81 Econ10.5 SR
Jumadin Sultani
10 M13 Wkts7.76 Econ17.07 SR
Lalbaz Sinzai
8 M10 Wkts10.38 Econ17.4 SR
Head to headLast 4 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days17 August 2026 - night (20-over match)