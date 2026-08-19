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Defenders vs Speenghar, Qualifier 1 at Kabul, Kabul Premier League, Aug 19 2026 - Live Cricket Score

Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Mohammad Akram
5 M213 Runs53.25 Avg259.75 SR
Imran Mir
5 M181 Runs36.2 Avg226.25 SR
Zubairullah Akbari
10 M385 Runs42.78 Avg177.41 SR
Hassan Eisakhil
7 M294 Runs42 Avg173.96 SR
bowlers(Recent stats)
Abdollah Ahmadzai
6 M13 Wkts8.68 Econ10.15 SR
Faridoon Dawoodzai
6 M9 Wkts8.55 Econ14.66 SR
Naseer Khan Maroofkhil
10 M20 Wkts7.67 Econ11.7 SR
Bilal Sami
7 M11 Wkts8.39 Econ15.27 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days19 August 2026 - day (20-over match)