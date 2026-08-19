Defenders vs Speenghar, Qualifier 1 at Kabul, Kabul Premier League, Aug 19 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
ABD
5 M•213 Runs•53.25 Avg•259.75 SR
ABD
5 M•181 Runs•36.2 Avg•226.25 SR
10 M•385 Runs•42.78 Avg•177.41 SR
SPW
7 M•294 Runs•42 Avg•173.96 SR
bowlers(Recent stats)
6 M•13 Wkts•8.68 Econ•10.15 SR
6 M•9 Wkts•8.55 Econ•14.66 SR
10 M•20 Wkts•7.67 Econ•11.7 SR
SPW
7 M•11 Wkts•8.39 Econ•15.27 SR
Playing XI
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|Opening Batter
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|Batter
|Top order Batter
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|Middle order Batter
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|Bowler
|Bowler
|Bowler
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Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days19 August 2026 - day (20-over match)