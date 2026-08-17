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Defenders vs Speenghar, 13th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 17 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
13th Match (D/N), Kabul, August 17, 2026, Kabul Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Abasin DefendersAbasin Defenders
440084.837
2
Speenghar WarriorsSpeenghar Warriors
431061.418
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Mohammad Akram
5 M205 Runs51.25 Avg259.49 SR
Imran Mir
4 M181 Runs45.25 Avg232.05 SR
Zubairullah Akbari
10 M400 Runs44.44 Avg182.64 SR
Hassan Eisakhil
6 M234 Runs39 Avg185.71 SR
bowlers(Recent stats)
Abdollah Ahmadzai
5 M12 Wkts7.89 Econ9 SR
Faridoon Dawoodzai
5 M9 Wkts8.33 Econ12 SR
Naseer Khan Maroofkhil
10 M17 Wkts7.51 Econ13.05 SR
Bilal Sami
6 M11 Wkts7.42 Econ13.09 SR
Head to headLast 2 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days17 August 2026 - daynight (20-over match)