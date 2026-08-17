Defenders vs Speenghar, 13th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 17 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
ABD
5 M•205 Runs•51.25 Avg•259.49 SR
ABD
4 M•181 Runs•45.25 Avg•232.05 SR
10 M•400 Runs•44.44 Avg•182.64 SR
SPW
6 M•234 Runs•39 Avg•185.71 SR
bowlers(Recent stats)
5 M•12 Wkts•7.89 Econ•9 SR
5 M•9 Wkts•8.33 Econ•12 SR
10 M•17 Wkts•7.51 Econ•13.05 SR
SPW
6 M•11 Wkts•7.42 Econ•13.09 SR
Head to headLast 2 Matches
Playing XI
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|Batter
|Top order Batter
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|Bowler
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Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days17 August 2026 - daynight (20-over match)